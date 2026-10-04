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    4 октября 2026, 11:35 • Новости дня

    Власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии

    Tекст: Ольга Иванова

    В политических кругах Ирана ведутся серьезные дискуссии о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за постоянного внешнего давления.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил серьезность обсуждений о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Разговор идет весьма серьезный в политических кругах Ирана. Это весьма серьезный вопрос», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

    По словам Багаи, Тегеран, как участник соглашения, должен получать соответствующие права и преимущества. Вместо этого страна постоянно сталкивается с давлением и военными угрозами. При этом он уточнил, что пока Иран остается в ДНЯО и соблюдает свои обязательства, но внешнеполитическое ведомство подчинится любому решению вышестоящих властей по данному вопросу.

    Ранее вице-спикер иранского парламента Али Никзад сообщал, что законодатели уже изучают возможность отказа от договора. Представитель президиума парламента Аббас Гударзи назвал такой шаг «вполне реальным и легко осуществимым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение Тегераном статуса ответственного участника соглашения.

    Военный аналитик Александр Ермаков назвал подобные планы элементом переговорной стратегии исламской республики с США.

    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    4 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Медведев назвал ничего не стоящими извинения Киева перед Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безобразным террористическим актом удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Медведев прокомментировал атаку Украины 25 июля на иранское судно в Каспийском море, отметив, что, по его мнению, Киев понимает только силу.

    «То, что произошло, – это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что странам Каспийского региона необходимо принять дипломатические и правовые меры для обеспечения безопасности. И напомнил о специальной конвенции о статусе Каспийского моря, которая ожидает ратификации парламентом Ирана. Медведев подчеркнул важность укрепления собственной безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана сообщал, что при атаке иранского торгового судна в Каспийском море один моряк погиб и один пострадал. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Киев пообещал не повторять подобные удары, однако компенсация за инцидент до сих пор не выплачена.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд

    Полиция Британии отпустила шестого задержанного после инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством, который был задержан по подозрению в подготовке теракта возле базы Королевских ВВС Фэрфорд.

    Мужчину задержали в районе Вестминстер в Лондоне в четверг, передает РИА «Новости».

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их также освободили под залог.

    База Фэрфорд является единственной в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили США использовать объект для операций против Ирана. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к событиям на авиабазе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе.

    Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    3 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по личному поручению президента Владимира Путина.

    «Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

    Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

    Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.


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    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

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    3 октября 2026, 23:28 • Новости дня
    Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Иран навсегда останутся стратегическими партнерами, несмотря на давление Запада, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    Хотел бы сказать главное. Мы никогда не пожертвуем нашими отношениями с Исламской Республикой Иран, как бы об этом нас кто-либо ни просил. Мы – стратегические партнеры и таковыми останемся навсегда», – сказал политик в интервью, транскрипт которого представлен на его сайте.

    Так Медведев прокомментировал слухи в западных СМИ о том, что Иран якобы может стать «разменной монетой» в договоренностях между Россией и США.

    Российский политик также счел несерьезными попытки Вашингтона учить Тегеран, призвав уважительно относиться к выбору Москвы и Тегерана в пользу сотрудничества.

    Он подчеркнул, что Россию и Иран связывают столетия отношений вне зависимости от того, как назывались государства тысячелетия назад.

    «Совершенно очевидно, что, когда нас кто-то пытается поучать, они должны обратиться к нашей истории. Как государство, которому сейчас исполняется 250 лет, может учить Иран, чья история простирается на 4 тыс. лет? Это выглядит несерьезно», – пояснил зампред Совбеза.

    Он заверил, что все останутся на своих местах, а другие страны должны уважительно относиться к этому выбору.

    «Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану и сообщил, что президента России Владимир Путин высоко ценил Али Хаменеи.

    Медведев также назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    4 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    Медведев призвал к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    России и Ирану следует искать форматы финансового сотрудничества на фоне незаконных санкций, включая вопросы платежных систем, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «В отношении России введено в общей сложности больше 33 тыс. санкций. Практически такое же количество – в отношении Ирана. Нам, конечно, еще очень многое предстоит сделать. В условиях, когда наши страны подвергнуты абсолютно незаконным санкциям, нужно искать форматы сотрудничества в финансовой сфере», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что кроме использования национальных валют, стоит обсуждать вопросы страхования и перестрахования, платежных систем, центров цифровых валют и многое другое, на что сейчас обращают внимание все страны.

    По словам политика, необходимо думать о том, как сопротивляться санкциям, причем вести сопротивление стоит на международном уровне различными юридическими способами.

    «Я помню, как иранский министр юстиции на одном из наших юридических форумов сказал, что нужно подумать над созданием защитного механизма со стороны стран, которые подвергнуты несправедливым, незаконным международным санкциям. Мне кажется, это хорошая идея, к которой стоило бы вернуться», – сказал Медведев.

    В ответ на санкции, подчеркнул он, Россия и Иран развивают сотрудничество в интеграционных объединениях. В рамках ШОС почти 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах. Это делает страны независимыми от доллара и евро, привел пример зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды.

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    4 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Медведев заявил о готовности России способствовать примирению Ирана и США

    Медведев заявил о готовности России примирить Иран и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова содействовать дипломатическому процессу по урегулированию конфликта между Ираном и США, если такие усилия принесут пользу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    «Все заканчивается переговорами за столом, дипломатическим урегулированием. И готовность к такому дипломатическому урегулированию продемонстрировал иранский президент, господин Пезешкиан. Добавлю, что Россия готова всячески способствовать такого рода дипломатическому процессу там, где мы можем быть полезны», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва открыта к оказанию посреднических услуг, так как заинтересована в долгосрочном урегулировании. Он напомнил, что в мае российская сторона уже передавала Тегерану предложения по безопасности на Ближнем Востоке.

    Помимо политического диалога, Медведев отметил важность развития экономических связей между Москвой и Тегераном. По его словам, «экономическое оружие» сейчас является сильным аргументом.

    «Чем лучше мы будем кооперироваться, чем активнее и мощнее станут наши экономические связи, включая различные большие геополитические, геостратегические проекты типа транспортной магистрали «Север-Юг», – тем в большей степени с нами будут считаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что России и Ирану необходимо искать варианты сотрудничества на фоне санкций.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Медведев назвал АЭС «Бушер» флагманским проектом России и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высоко оценил сотрудничество Москвы и Тегерана, выделив проект АЭС «Бушер» как основу двустороннего взаимодействия.

    Российско-иранские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, сказал он в Гостелерадио Ирана, подчеркнув важность совместных экономических инициатив.

    «Начну с флагманского проекта, связанного с развитием атомной энергетики. Это атомная станция «Бушер». Несмотря на все сложности, она живет, действует, и в настоящий момент ее первый блок работает на полную мощность», – сказал он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Зампред Совбеза добавил, что на повестке дня остается возведение еще одной крупной АЭС и станций малой мощности. При участии Росатома продолжается строительство второго и третьего блоков.

    Важным драйвером развития на десятилетия вперед станет железнодорожная магистраль Решт – Астара. Этот участок является частью глобального транспортного коридора «Север – Юг». Соглашение о его достройке стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года.

    Двусторонний товарооборот стабильно увеличивается, прибавив более 20% в 2025 году. Прочному фундаменту взаимодействия способствует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный лидерами двух стран в январе 2025 года.

    Кроме того, в России успешно обучаются около 10 тыс. иранских студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Лихачев заявил в мае о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране, а в сентябре сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС. Росатом также заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС.

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    4 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

    Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.

    По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

    Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

    Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

    В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.

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    4 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил посредникам позицию по ответу США на предложения Тегерана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана передали посредникам свою позицию относительно ответа Соединенных Штатов на предложения Тегерана.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о передаче ответа через посредников, передают РИА «Новости». «Наша позиция была отражена посредникам в ходе короткой остановки в Дохе... Что касается ряда деталей, то мы изучим вопрос и отразим более подробную точку зрения противоположной стороне позже», – отметил он в ходе брифинга.

    По словам дипломата, урегулирование ситуации в Ормузском проливе требует выполнения ряда условий. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов открыть пролив, если будут выполнены изложенные Ираном требования. В числе таких требований называлось прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и разблокировка активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Соединенные Штаты передали Тегерану через катарских посредников ответный план по деблокаде Ормузского пролива.

    Американские власти предложили отказаться от санкционного давления в обмен на возобновление судоходства.

    До этого иранское руководство категорически отказывалось снимать блокировку водной артерии до выполнения условий июньского меморандума.

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