Власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил серьезность обсуждений о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Разговор идет весьма серьезный в политических кругах Ирана. Это весьма серьезный вопрос», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

По словам Багаи, Тегеран, как участник соглашения, должен получать соответствующие права и преимущества. Вместо этого страна постоянно сталкивается с давлением и военными угрозами. При этом он уточнил, что пока Иран остается в ДНЯО и соблюдает свои обязательства, но внешнеполитическое ведомство подчинится любому решению вышестоящих властей по данному вопросу.

Ранее вице-спикер иранского парламента Али Никзад сообщал, что законодатели уже изучают возможность отказа от договора. Представитель президиума парламента Аббас Гударзи назвал такой шаг «вполне реальным и легко осуществимым».

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение Тегераном статуса ответственного участника соглашения.

Военный аналитик Александр Ермаков назвал подобные планы элементом переговорной стратегии исламской республики с США.