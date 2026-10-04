Американский самолет-разведчик пролетел возле границы с Калининградской областью

Tекст: Ольга Иванова

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в десятках километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело из Румынии и проследовало на северо-запад, пересекая воздушное пространство Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.

Около 10:54 по московскому времени самолет находился почти над польским городом Сейна, расположенным вблизи российской границы. По состоянию на 11:05 мск он направился на северо-восток, пролетая над Литвой. Bombardier ARTEMIS II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием России». В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от милитаризации континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области со стороны Балтийского моря.

Двумя днями ранее этот же борт почти три часа совершал облет территории вокруг данного российского региона.

В середине сентября сразу четыре разведывательных борта Североатлантического альянса курсировали вблизи государственных границ России.