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    4 октября 2026, 11:31 • Новости дня

    В Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Неустановленных арендаторов закрытого Русского дома в Берлине подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности из-за работающих там магазина и визового центра.

    Генеральная прокуратура столицы Германии проверяет деятельность лиц, арендующих помещения в закрытом Русском доме, передает РИА «Новости». «В настоящее время ведется расследование в отношении неустановленных лиц, то есть арендаторов Русского дома», – заявили представители ведомства.

    Подозреваемым вменяют нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Как отмечает газета Suddeutsche Zeitung, в здании продолжают работать книжный магазин Mnogoknig, столовая и визовый центр, однако правоохранителям неизвестно, кто именно получает прибыль от их деятельности.

    Первого сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что 18 сентября страна закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор о работе Русского дома. В ответ российское внешнеполитическое ведомство прекратило работу культурных центров имени Гете в России, а 18 сентября закрылось генконсульство Германии в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Поводом для закрытия учреждения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    В ответ Москва закрыла отделения немецкого института Гете.

    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Названа цель визита Мерца в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений

    DW: В Германии прошли акции против наращивания вооружений и воинского призыва

    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений
    @ IMAGO/jess flom/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В ряде городов Германии состоялись митинги против милитаризации страны и планов по возвращению обязательного призыва в армию, пишет Deutsche Welle.

    На акции в Берлине были замечены пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и совершили нападения на полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России. В прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию. В прошлом году тысячи школьников Германии также вышли на протесты против призыва в армию.

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    3 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    В центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России

    Berliner Morgenpost: На митинге в Берлине потребовали закрыть базы США

    Tекст: Мария Иванова

    В День германского единства в центре Берлина состоялась масштабная акция протеста против милитаризации Германии, участники которой принесли с собой флаги России.

    Митинг прошел перед Бранденбургскими воротами. Участники размахивали флагами с голубями мира, палестинскими и отдельными российскими флагами, пишет Berliner Morgenpost.

    Организатором выступила инициатива «Никогда больше войне – сложить оружие», к ней присоединились левые политические силы, включая партию «Левых» и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», отмечает РИА «Новости».

    В манифесте протестующие потребовали от властей остановить милитаризацию, прекратить поставки оружия в зоны конфликтов, отменить санкции и отказаться от возвращения обязательного призыва. Активисты также настаивают на закрытии военных баз США, выводе американского ядерного оружия и создании общеевропейской архитектуры безопасности с включением России.

    В документе подчеркивается, что за последние пять лет расходы на армию в ФРГ удвоились, а к 2030 году их планируют увеличить еще вдвое. Активисты назвали несостоятельными заявления властей о российской угрозе, отметив, что за гонку вооружений расплачиваются граждане ростом налогов и снижением качества соцуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Берлине в защиту Русского дома спели песню «Пусть всегда будет солнце».

    Летом жители столицы Германии вышли на митинг против поставок оружия Украине.

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    3 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Штайнмайер предупредил об опасности повторения ФРГ судьбы Веймарской республики

    Президент ФРГ Штайнмайер заявил об опасном усилении экстремистских сил в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об опасности усиления экстремистских сил и предупредил о риске повторения сценария Веймарской республики.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики (неофициальное название Германии в 1918–33 годах, когда в стране царила нестабильность в политике и экономике, итогом стал приход к власти Гитлера – прим. ред.). Выступая в Бремене на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии, глава государства указал на недоверие широких слоев общества к политическому порядку страны, передает ТАСС.

    «Дискредитация демократических процессов, радикализация общественности, диффамация компромисса – все это должно быть для нас предостережением. Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую – этот вопрос пока остается открытым», – заявил Штайнмайер.

    Он призвал граждан не позволять втягивать себя в политическую истерию и разгул оскорблений представителей власти. По его словам, экстремистские силы проявляют жажду разрушения и угрожают внутреннему единству ФРГ.

    Президент Германии добавил, что руководство государства не может игнорировать тот факт, что более четверти избирателей своими голосами на выборах демонстрируют неприятие важных решений республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресса сообщила о несогласии Штайнмайера с идеей проведения Олимпийских игр в Германии. В прошлом году глава государства подписал поправки, позволяющие увеличить государственный долг на нужды обороны.

    До этого президент ФРГ распустил Бундестаг после вынесения вотума недоверия правительству.

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    4 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Reuters: Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье утром неожиданно прибыли в Киев, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в поездке Мерца также сопровождает экономическая делегация, передает РИА «Новости».

    В мае в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы обсудить вопросы производства вооружений. Впоследствии он сообщил о планах ФРГ и Украины совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тыс. километров.

    Ранее, во второй половине августа, с необъявленным визитом Украину посещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева. В прошлом месяце Мерц отменил визит в США. Политолог Александр Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины.

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    3 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    В кабмине ФРГ предложили избрать на пост президента женщину из восточных земель

    Уполномоченный кабмина ФРГ Кайзер предложила избрать президентом женщину

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер по случаю Дня германского единства выступила за избрание следующим федеральным президентом страны женщины из восточных земель.

    Вопрос о кандидатах на пост главы государства активно обсуждается в стране, при этом представитель кабмина считает необходимым отдать предпочтение представительнице бывшей ГДР, передает РИА «Новости».

    «Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», – заявила Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

    Срок полномочий действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера истекает 18 марта 2027 года. Выборы нового главы государства пройдут на заседании Федерального собрания 30 января 2027 года.

    Последним немецким президентом, представлявшим восточные регионы страны, был Йоахим Гаук, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год. 3 октября в ФРГ отмечается День германского единства в память о воссоединении страны в 1990 году, когда пять восточных земель вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения страны.

    В прошлом месяце бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

    До этого немецкие политики заявили о разочаровании жителей Восточной Германии результатами объединения государства.

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    4 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал заявление Шнайнмайера об угрозах для Германии

    Политолог Ткаченко: Шнайнмайер перекладывает на АдГ собственные ошибки

    Эксперт раскритиковал заявление Шнайнмайера об угрозах для Германии
    @ Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер пытается переложить на другие партии собственные ошибки в экономике и миграционной политике. Его аналогии современной Германии с Веймарской республикой совершенно некорректны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны «экстремистских политических сил».

    «Основных причин падения Веймерской республики было две. Первая – Великая депрессия. Страна не смогла преодолеть мировой экономический кризис. Вторая причина политическая. В государстве было создано огромное количество малых политических партий, которые не могли между собой договориться, принимать законы, утверждать бюджеты. В итоге законодательная ветвь власти в Германии попросту не работала», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В связи с этим, заметил спикер, немецкая политическая система дрейфовала сначала к авторитаризму, а затем – к тоталитаризму и нацизму. «Избиратели, видя неэффективность политической системы, стали выбирать, что называется, «сильную руку», – детализировал собеседник.

    По его словам, сейчас две крупнейшие исторические партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – находятся в острейшем кризисе. «Лидеры этих политических сил пытаются сваливать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей, за ошибочную экономическую и миграционную политику», – подчеркнул аналитик.

    «Заявления Шнайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России», – продолжил политолог.

    Эксперт также подверг сомнению намеки Штайнмайера на то, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики из-за деятельности «экстремистских политических сил», имея в виду партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Один из лидеров партии Алис Вайдель и консервативная часть АдГ, которая сейчас определяет политику и в Бундестаге, и на выборах в землях, не ищет врагов, в том числе в лице России, а также выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество», – отметил спикер.

    «АдГ пытается предложить положительную повестку. А инициативы, касающиеся ограничения миграции и проектов, связанных с зеленой энергетикой, – это рутинный политический процесс, в котором точно нет никакого радикализма», – подчеркнул Ткаченко. Политолог добавил: на фоне всего происходящего часть немецкого общества подходит к определенной черте недоверия риторике, которой придерживается Штайнмайер.

    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вернуться к расколу, существовавшему в Веймарской республике до Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой «антидемократическими экстремистами». Об этом политик заявил в ходе мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Германии, передает Reuters.

    В речи не было явных упоминаний какой-либо партии, но Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под сомнение единство страны.

    Штайнмайер признал, что многие в Восточной и Западной Германии не доверяют политической системе. По его словам, около трети избирателей «своими решениями на выборах демонстрируют, что они отворачиваются от ключевых фундаментальных прав республики».

    Выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, где консервативные христианские демократы канцлера Фридриха Мерца потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории, потрясли правящую коалицию.

    Стоит отметить, что рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка АдГ достигла рекордных 30%. Об этом пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

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    4 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о «прячущемся на чердаке» Мерце

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял участие канцлера ФРГ Мерца в саммите G7

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сыронизировал над участием канцлера Германии Фридриха Мерца в онлайн-встрече лидеров G7 из мансарды, связав это с его низким рейтингом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X скриншот с онлайн-встречи лидеров стран G7, переговоры которых были посвящены ситуации на мировом энергетическом рынке и поставкам дизельного топлива.

    На снимке видно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц присоединился к беседе из белой мансарды с покатым окном. Остальные политики участвовали в совещании из рабочих кабинетов, передают «Вести».

    «Почему Мерц прячется на чердаке? Он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%?» – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума.

    В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал немцев избавиться от Мерца.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об историческом унижении канцлера на выборах.

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    4 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Захарова назвала визит Мерца в Киев «возвращением убийц на место преступления»

    Захарова охарактеризовала визит канцлера ФРГ Мерца в Киев как пиар на крови

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, назвав его возвращением убийц на место преступления.

    «Убийцы возвращаются на место преступления. Пиар на крови», – заявила Захарова, пишет «Комсомольская правда».

    Ранее сообщалось, что Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Также сообщается, что Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков.

    Напомним, немецкий канцлер в воскресенье прибыл в Киев с необъявленным визитом.


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    4 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Почти половина граждан Германии признала Меркель эффективнее Мерца

    Tекст: Ольга Иванова

    Значительная часть жителей Германии выразила уверенность, что бывший канцлер Ангела Меркель справилась бы с текущими проблемами страны лучше действующего главы правительства Фридриха Мерца.

    Согласно результатам недавнего опроса компании YouGov, 48% немецких граждан отдают предпочтение экс-канцлеру в решении актуальных государственных задач, передает РИА «Новости». Около 29% респондентов считают компетенции обоих политиков равными, и лишь 8% опрошенных оценивают способности действующего лидера выше.

    Исследование проводилось 2 октября среди более 2 тыс. совершеннолетних жителей страны. Параллельно газета Bild опубликовала данные института INSA, согласно которым рейтинг правящего блока упал до исторического минимума. На этом фоне оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30% поддержки.

    Деятельностью текущего канцлера недовольны 79% граждан, а положительно ее оценивают всего 15%. Стремительное падение популярности главы правительства эксперты связывают с его экономической политикой и милитаризацией. Попытки создать сильнейшую в Европе армию, независимую от американского военно-промышленного комплекса, специалисты считают обреченными на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразило недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера.

    На фоне политического кризиса глава правительства приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своей должности.

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    4 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро

    DW: Канцлер ФРГ Мерц привез в Киев пакет помощи на 1,35 млрд евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе необъявленного визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Германия готовит для Украины новый пакет помощи на 1,35 млрд евро, пишет Deutsche Welle.

    Средства будут направлены на поставки вооружений, развитие технологий противовоздушной обороны с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов.

    Отмечается, что глава правительства прибыл в Киев с необъявленным визитом для встречи с Владимиром Зеленским и заверил украинскую сторону в продолжении поддержки в преддверии зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца. Цель поездки политика на Украину была названа. Немецкий канцлер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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    4 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии

    Партия «Альтернатива для Германии» осудила визит Мерца в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и зампредседателя фракции Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину из-за нехватки денег на нужды собственных граждан.

    «В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – написала Вайдель в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Она добавила, что Германия переживает тяжелейший энергетический кризис, поэтому подобные действия властей «уже просто немыслимы». Маркус Фронмайер в свою очередь указал, что Киеву обещают миллиарды из казны, тогда как на самих немцев средств не хватает, передает РИА «Новости».

    Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год 11,5 млрд евро на помощь украинской армии. В 2027 году Берлин намерен потратить на эти цели 11,6 млрд евро, а в 2028–2029 годах планируется выделять минимум по 8,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и привез новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «возвращением убийц на место преступления».

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    4 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал Мерца канцлером Украины

    Глава РФПИ Дмитриев: Поездки канцлера Украины Мерца в Киев не решат проблемы ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца «канцлером Украины», отметив, что его поездки в Киев не решают внутренних проблем ФРГ.

    «Канцлер Украины... Фотосессии на Украине вряд ли помогут решить проблемы Германии, связанные с нарастающим миграционным кризисом, милитаризмом, энергетическим, социальным и экономическим кризисами, вызванными Мерцем и компанией», – написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, передает РИА «Новости».

    Глава РФПИ добавил, что рейтинг поддержки канцлера Германии составляет всего 10%. Он в шутку предположил, что некоторые из этих 10% проявляют мазохизм.

    В воскресенье партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев.

    Мерц привез на Украину новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Фридриха Мерца.

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    4 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вблизи города Гундельсхайм на юго-западе Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли два человека, сообщили СМИ.

    Как передает телерадиокомпания SWR со ссылкой на местную полицию, на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг разбился легкомоторный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно упало в воскресенье в районе Хайльбронн. После крушения самолет загорелся, однако прибывшим на место спасателям удалось быстро потушить пожар.

    По предварительным данным правоохранительных органов, на борту находились только два человека, оба погибли. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ульяновской области разбился легкомоторный самолет.

    Под Саратовом во время химических работ потерпело крушение еще одно воздушное судно.

    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой.

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