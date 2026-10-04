В Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома

Эксперт раскритиковал заявление Шнайнмайера об угрозах для Германии

Политолог Ткаченко: Шнайнмайер перекладывает на АдГ собственные ошибки

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Основных причин падения Веймерской республики было две. Первая – Великая депрессия. Страна не смогла преодолеть мировой экономический кризис. Вторая причина политическая. В государстве было создано огромное количество малых политических партий, которые не могли между собой договориться, принимать законы, утверждать бюджеты. В итоге законодательная ветвь власти в Германии попросту не работала», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

В связи с этим, заметил спикер, немецкая политическая система дрейфовала сначала к авторитаризму, а затем – к тоталитаризму и нацизму. «Избиратели, видя неэффективность политической системы, стали выбирать, что называется, «сильную руку», – детализировал собеседник.

По его словам, сейчас две крупнейшие исторические партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – находятся в острейшем кризисе. «Лидеры этих политических сил пытаются сваливать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей, за ошибочную экономическую и миграционную политику», – подчеркнул аналитик.

«Заявления Шнайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России», – продолжил политолог.

Эксперт также подверг сомнению намеки Штайнмайера на то, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики из-за деятельности «экстремистских политических сил», имея в виду партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Один из лидеров партии Алис Вайдель и консервативная часть АдГ, которая сейчас определяет политику и в Бундестаге, и на выборах в землях, не ищет врагов, в том числе в лице России, а также выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество», – отметил спикер.

«АдГ пытается предложить положительную повестку. А инициативы, касающиеся ограничения миграции и проектов, связанных с зеленой энергетикой, – это рутинный политический процесс, в котором точно нет никакого радикализма», – подчеркнул Ткаченко. Политолог добавил: на фоне всего происходящего часть немецкого общества подходит к определенной черте недоверия риторике, которой придерживается Штайнмайер.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вернуться к расколу, существовавшему в Веймарской республике до Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой «антидемократическими экстремистами». Об этом политик заявил в ходе мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Германии, передает Reuters.

В речи не было явных упоминаний какой-либо партии, но Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под сомнение единство страны.

Штайнмайер признал, что многие в Восточной и Западной Германии не доверяют политической системе. По его словам, около трети избирателей «своими решениями на выборах демонстрируют, что они отворачиваются от ключевых фундаментальных прав республики».

Выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, где консервативные христианские демократы канцлера Фридриха Мерца потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории, потрясли правящую коалицию.

Стоит отметить, что рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка АдГ достигла рекордных 30%. Об этом пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.