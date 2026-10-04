Первый в сезоне рейс из Москвы прибыл в Гоа

Первый в туристическом сезоне самолет из Москвы прибыл в индийский штат Гоа

Tекст: Вера Басилая

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» Airbus A350 приземлился в аэропорту Даболим утром. На его борту находились 304 пассажира, полет продлился чуть более семи часов, передает ТАСС.

Прямые рейсы в Гоа из Москвы будут выполняться на протяжении всего туристического сезона, который продлится до конца марта.

30 сентября в Гоа также прибыл борт «Аэрофлота» из Екатеринбурга со 157 россиянами. Россия традиционно входит в пятерку стран, откуда в Гоа приезжает больше всего туристов: в прошлом сезоне штат посетили более 43 тыс. россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет из Екатеринбурга открыл новый туристический сезон в индийском Гоа.

В августе Минтранс заявил о готовности расширить авиасообщение с Индией. Этой осенью для российских граждан откроются прямые авиарейсы в 42 государства.