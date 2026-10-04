Экс-депутат Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций в Латвии

Бывший депутат Сейма Латвии Росликов заявил о победе сторонников агрессии

Tекст: Вера Басилая

На парламентских выборах в Латвии победили политические силы, выступающие за жесткие антироссийские меры, считает бывший депутат национального парламента Алексей Росликов.

«Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

Он указал на исторически низкую явку граждан с момента восстановления независимости государства. По его мнению, проголосовать пришли только те избиратели, которых устраивает актуальный курс страны. Росликов призвал принять результаты выборов и молиться за будущее Латвии.

Всего в голосовании приняли участие 14 партий, претендующих на 100 мест в Сейме, явка составила 51,22%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на парламентских выборах в Латвии победила партия премьер-министра Андриса Кулбергса. Выступающая за нормализацию отношений с Россией политическая сила стала по итогам голосования третьей. В субботу явка избирателей на выборах в латвийский Сейм составила 50,59%.