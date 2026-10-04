Неизвестные застрелили мужчину на похоронной церемонии в Лондоне

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент случился в пятницу, передает РИА «Новости». Местные жители услышали звуки выстрелов и оперативно вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти раненого 40-летнего мужчину, однако он скончался от полученных травм.

«Мы соболезнуем родным и близким человека, чья жизнь оборвалась в результате бессмысленного акта насилия. Там, где произошел инцидент, проходила похоронная церемония с большим количеством участников, однако то, что должно было стать поводом для единения в память о погибшем, обернулось горем», – заявил старший инспектор Брайан Хоуи.

Представители Скотленд-Ярда уточнили, что на траурном мероприятии находились до 50 человек, среди которых были дети. Правоохранительные органы пока не провели задержаний и продолжают поиск возможных свидетелей преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженное нападение в лондонском районе Бромли привело к госпитализации четырех человек.

Автомобиль въехал в группу пешеходов на западе британской столицы.

Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших в результате стрельбы возле похоронной процессии.