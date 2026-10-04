МИД Ирана сообщил посредникам позицию по ответу США на предложения Тегерана

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о передаче ответа через посредников, передают РИА «Новости». «Наша позиция была отражена посредникам в ходе короткой остановки в Дохе... Что касается ряда деталей, то мы изучим вопрос и отразим более подробную точку зрения противоположной стороне позже», – отметил он в ходе брифинга.

По словам дипломата, урегулирование ситуации в Ормузском проливе требует выполнения ряда условий. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов открыть пролив, если будут выполнены изложенные Ираном требования. В числе таких требований называлось прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и разблокировка активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Соединенные Штаты передали Тегерану через катарских посредников ответный план по деблокаде Ормузского пролива.

Американские власти предложили отказаться от санкционного давления в обмен на возобновление судоходства.

До этого иранское руководство категорически отказывалось снимать блокировку водной артерии до выполнения условий июньского меморандума.