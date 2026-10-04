Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.
Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.