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    Кремль: Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду
    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня

    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    NYT: Слова Кличко указали на конец периода безопасности в Киеве

    NYT: Слова Кличко говорят об окончании периода безопасности в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова мэра Киева Виталия Кличко о драматичной ситуации в городе и невозможности в нем больше жить так, как прежде доказывает переход Украины в новую стадию конфликта, пишет газета The New York Times.

    Издание приводит еще одну реплику киевского мэра, в которой он заявляет, что больше нельзя притворяться, будто в городе можно жить так, как жили в мирное время.

    «В словах Кличко отразилось чувство, которое в последние недели усилилось в столице Украины: относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, о чем свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, – закончилась», – говорится в статье The New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что теперь над городом круглосуточно кружат дроны, вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. The Guardian указала, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

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    4 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам

    Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер необлагаемой НДФЛ суммы дохода по банковским вкладам граждан в текущем году составит 160 тыс. рублей, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

    Она отметила, что налог взимается не с общей суммы депозита, а только с части дохода, превышающей установленный порог, передает РИА «Новости».

    Этот лимит рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых.

    «То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», – пояснила эксперт.

    Рокотянская уточнила: если ЦБ не повысит ставку выше 16% до 1 декабря, необлагаемая сумма останется неизменной.

    Стандартная ставка налога на доходы по вкладам равна 13%. Однако при превышении общего дохода со всех депозитов отметки в 2,4 млн рублей налог с суммы превышения будет рассчитываться по повышенной ставке 15%.

    Уплатить налог за 2026 год следует до 1 декабря следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин сообщил о новом налоговом вычете на долгосрочные сбережения. В России решили усилить налоговый контроль над владельцами недвижимости.

    ФНС напомнила о праве на налоговый вычет за благотворительность.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    4 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России

    Премьер Латвии после выборов пригрозил России

    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Европы дополнительное финансирование на фоне выборов в сейм, объяснив это необходимостью укрепления границ из-за России.

    «Я еще не видел окончательных результатов, поэтому не могу ответить, основываясь на них. Но наша позиция ясна – мы не сотрудничаем с пророссийскими партиями, которые хотят открыть границу, возобновить торговлю и так далее. Наша позиция проста: экономические связи с Россией ослабляют нас», – приводит заявление Кульбергса портал LRT.

    Он добавил, что Россия может «принести немного дополнительных денег», но взамен создаст уязвимость, чтобы впоследствии ею воспользоваться.

    «Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать. В настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств. Нам необходима сильная экономика, если мы хотим сохранить прочную границу для Европейского союза», – сказал Кулбергас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент 15-го созыва. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%. Партия премьер-министра Кулбергса победила на парламентских выборах в Латвии.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    4 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в направлении города, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    4 октября 2026, 01:36 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках Запада расколоть Южный Кавказ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на попытки западных государств внести раскол между странами Южного Кавказа, за чем Москва осторожно наблюдает.

    «Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», – сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    В качестве примера негативного влияния извне Медведев привел ситуацию с Грузией. По его словам, предложение вступить в НАТО не принесло стране ничего хорошего, а лишь привело к конфликту.

    «Грузия так и не является членом НАТО. Ее нынешнее руководство понимает, что это, видимо, был неверный подход. Все это привело к конфликту. В настоящий момент на прочность испытывают наши отношения с Арменией. Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – сказал он.

    Медведев отметил, что Россия намерена продолжать курс на выстраивание дружественных и партнерских связей с государствами Центральной Азии и Кавказа, развивая экономическое сотрудничество и интеграционные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину». Россия и Армения подтвердили готовность к развитию двусторонних отношений. Грузия поблагодарила Швейцарию за важное посредничество в отношениях с Россией.

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    4 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    В Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве

    Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители и бойцы Росгвардии в ходе разыскных мероприятий обнаружили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в московской квартире на Жулебинском бульваре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого  в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве», – написала она в Telegram-канале.

    В ближайшее время мужчину доставят в Москву и передадут в следственные органы, уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.


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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    4 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Главред итальянской Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Главред Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянский журналист и главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо проанализировал высказывания западных политиков о российской Калининградской области и сделал вывод, что угрозы исходят не от России, которая грозной риторикой предупреждает о намерении защищать свою землю.

    «Газета Il Giornale Unico опубликовала заголовок о том, что Россия угрожает НАТО ядерным оружием. В действительности же Кремль написал, что готов использовать «весь имеющийся в его распоряжении арсенал оружия», но для «защиты» того, что принадлежит ему», – начинает статью в Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

    Журналист обратил внимание на агрессивную риторику политиков Эстонии и Литвы в адрес Калининградской области. Он отметил проведение учений НАТО вблизи Калининграда, которые имитировали осаду региона.

    Он упомянул сфабрикованные отчеты американских спецслужб о якобы существующих планах Москвы по нападению на европейские страны, включая Италию, Испанию и Францию.

    Травальо прокомментировал и решение властей Литвы одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение иностранных войск и ядерного оружия на территории государства.

    «А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» – цитирует журналиста «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина.

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    3 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Восточного Тимора в Москве

    МИД: Лавров встретится с главой МИД Восточного Тимора 6 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров 6 октября проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Восточного Тимора Бендиту Фрейташем, сообщил МИД России.

    «4-6 октября Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел и сотрудничества Демократической Республики Восточный Тимор Бендиту Фрейташ», – говорится в сообщении МИД России.

    В ходе переговоров министры планируют обменяться мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов, включая углубление политического диалога, развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование договорно-правовой базы.

    Кроме того, стороны рассмотрят основные международные и региональные темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В четверг сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро поблагодарил Россию за поддержку его страны. В тот же день Лавров пообещал Абхазии содействие России по всем направлениям.

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