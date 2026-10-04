Число прошений об убежище в Европе сократилось на четверть

Европейские государства фиксируют существенный спад интереса со стороны мигрантов, передает РИА «Новости». Журналисты газеты Welt am Sonntag опубликовали закрытую статистику Европейского агентства по вопросам убежища.
«В 2026 году число заявлений о предоставлении убежища в Европе сократилось на 24,3%… За первые девять месяцев текущего года в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии зарегистрировали 452 969 впервые поданных заявлений о предоставлении убежища», – отмечается в материале.
Германия утратила статус главного центра притяжения мигрантов и опустилась на третье место с 70,3 тыс. заявок. Лидерами стали Франция и Италия, принявшие 99 тыс. и 78 тыс. прошений соответственно. Меньше всего обращений получили Мальта, Словакия и Венгрия.
Чаще всего в Европу пытаются перебраться граждане Афганистана, Сирии и Турции. Эксперты связывают падение числа беженцев с новыми соглашениями между Брюсселем и странами Северной Африки. Эти договоренности направлены на жесткое усиление пограничного контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять стран Евросоюза запланировали высылку отвергнутых просителей убежища в третьи государства.
Немецкие правоохранители зафиксировали массовый приток нелегалов в обход установленных правил.
Миграционные службы Германии отозвали право на убежище почти у 2 тыс. сирийцев.