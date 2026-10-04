Трамп пообещал штату Огайо «золотой век» после победы республиканцев

Fox News: Трамп призвал избирателей Огайо обеспечить победу республиканцам

Tекст: Игорь Иножарский

На митинге недалеко от города Дейтон в штате Огайо президент США Дональд Трамп представил период своего правления как «золотой век» для Америки и заявил, что экономический подъем штата зависит от сохранения власти Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах, сообщает Fox News.

Обращаясь к избирателям, Трамп попросил воспринимать грядущие выборы как голосование за него лично. «Просто представьте, что я баллотируюсь, – сказал Трамп. – Когда я участвую в выборах, мы побеждаем». Он напомнил, что трижды выигрывал президентские выборы в Огайо, и призвал избирателей поддержать сенатора Джона Хьюстеда и кандидата в губернаторы Вивека Рамасвами, а также республиканцев в Конгрессе.

Трамп заявил, что Огайо «процветает» благодаря его тарифной политике и новой промышленной политике, указав на инвестиции Stellantis в размере 400 млн долларов в Толедо, 850 млн долларов от аэрокосмической компании Electra под Спрингфилдом и план строительства фармацевтического кампуса Bayer на 2,2 млрд долларов в районе Колумбуса, который, по его словам, создаст сотни постоянных и строительных рабочих мест.

Президент увязал эти проекты со своей тарифной повесткой, заявив, что США впервые «уравнивают условия игры» и побуждают корпорации строить заводы внутри страны. Он также поддержал законопроект Хьюстеда «О защите плательщиков», который должен ограничить рост счетов за электроэнергию из-за дата-центров, пообещав немедленно подписать его в случае принятия Конгрессом, и предупредил, что в противном случае новые центры обработки данных «уйдут в Китай».

Трамп перечислил рекорды фондового рынка, рост инвестиций, занятости и производственного сектора, похвалил налоговые послабления республиканцев, включая отсутствие налога на чаевые и сверхурочные, и напомнил о предложении выплатить взрослым американцам по 5 тыс. долларов при сохранении контроля республиканцев над Палатой представителей и Сенатом. Он также вновь связал ужесточение миграционной политики с событиями в городе Спрингфилд в Огайо, посвятил ему чтение стихотворения «Змея» как аллегории иммиграции, заявил, что США «многократно окупили» военную операцию против бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро за счет нефтяных ресурсов страны и пообещал, что при победе республиканцев Огайо будет «очень серьезно рассматриваться» как место для размещения Национальной космической академии США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп предрек себе импичмент в случае победы демократов на выборах в Конгресс. Лидеры Демократической партии США в тот же день столкнулись с давлением из-за малого числа чернокожих кандидатов на выборах. В среду премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили укрепление сотрудничества в обороне и торговле.