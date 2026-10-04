Медведь ранил двух человек в штате Айдахо

Fox News: В американском штате Айдахо медведь напал на двух человек

Tекст: Игорь Иножарский

Инцидент произошел в городе Салмон, сообщает Fox News. Один из пострадавших был доставлен на вертолете в Региональный медицинский центр Восточного Айдахо.

Местные власти позже обнаружили нападавшего медведя, а также еще одного детеныша и их предполагаемую мать. Все три животных были усыплены.

В полиции призвали жителей убирать источники запахов пищи на улице и использовать средства отпугивания животных для предотвращения подобных инцидентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей. На прошлой неделе ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения. В тот же день в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей.