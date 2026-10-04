Глава МИД Ирана пригрозил США мощным ответом на возможные удары

Tекст: Ольга Иванова

Исламская республика готова к дипломатическому урегулированию, однако в случае вооруженного конфликта даст жесткий ответ, передает РИА «Новости».

«Если наши враги вновь захотят пойти по пути военной конфронтации, наш ответ будет мощнее, чем раньше, мы будем защищаться с большей силой, чем в прошлом», – подчеркнул руководитель иранского дипломатического ведомства.

По его словам, в случае поиска дипломатических путей Тегеран по-прежнему готов достичь справедливого и достойного решения для прекращения конфликта. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе встречи с руководителями иностранных дипломатических миссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Аббас Аракчи получил ответ США на план по открытию Ормузского пролива.

Незадолго до этого министр иностранных дел Ирана заявил о готовности к новому военному конфликту с Вашингтоном.

Для урегулирования ситуации катарские посредники настояли на проведении очередного раунда американо-иранских переговоров.