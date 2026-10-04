Ребенок погиб при стрельбе из-за парковки в Балтиморе

Fox News: В США 12-летняя девочка погибла при стрельбе из-за парковки

Tекст: Игорь Иножарский

Инцидент произошел в парке Лион Дей, где проходил матч детской футбольной лиги. Между двумя мужчинами возник конфликт из-за парковочного места, который перерос в применение оружия, пишет Fox News.

«Известно, что между двумя трусами произошла какая-то ссора, и, конечно же, они оба открыли друг по другу огонь», – заявил Уорли.

В результате стрельбы также пострадали три человека: 25-летняя женщина и двое мужчин 28 и 23 лет. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт назвал случившееся одним из самых отвратительных событий, которые он когда-либо видел. В настоящее время полиция разыскивает как минимум двоих подозреваемых, задержаний пока не проводилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в США школьник открыл стрельбу по одноклассникам. В апреле при массовой стрельбе в американской Луизиане погибли восемь детей. В феврале в Балтиморе в результате инцидента с применением огнестрельного оружия погиб человек.