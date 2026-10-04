Российские видеоигры вызвали неожиданную реакцию у зарубежных геймеров

Московские студии видеоигр заключили экспортные контракты на миллиард рублей

Tекст: Ольга Иванова

Пользователи из разных государств обращают внимание на совершенно разные аспекты отечественных проектов, передает РИА «Новости». Программа «Московский видеоигровой экспорт» за первый год работы помогла столичным студиям заключить 36 контрактов на сумму свыше миллиарда рублей.

«В каждой стране есть свои предпочтения по жанрам», – заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. Так, китайских игроков привлекает необычная боевая система балетного экшена TSAREVNA. Age of Tales от студии WATT и визуальный стиль хоррора Tiny Bunny.

Директор по развитию Game Art Pioneers Глеб Кадомцев отметил, что азиатскую аудиторию зацепила нестандартная картинка. В Южной Корее геймеры высоко оценили сюжет и атмосферу проекта The Black Ice, а японцы традиционно обращали внимание на красочность игр.

Бразильская аудитория удивилась нестандартным монстрам в шутере GRIMPS. Один из посетителей фестиваля в Сан-Паулу признался, что тактический шутер «Калибр» вызвал у него настоящий восторг благодаря уникальному игровому опыту. До конца года разработчики планируют посетить выставки WePlay Expo и G-Star.

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