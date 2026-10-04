Tекст: Ольга Иванова

«Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.