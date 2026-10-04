Блогер из Папуа-Новой Гвинеи оценил открытость россиян

Tекст: Ольга Иванова

Главными открытиями для Самсона Хоне во время визита в Россию стали гостеприимство местных жителей, богатая культура и современные города, передает РИА «Новости». Иностранец посетил Международный фестиваль молодежи, который проходил в сентябре в Екатеринбурге.

«До поездки в Россию я видел множество разных образов и историй об этой стране в международных СМИ. Но, побывав там лично, я получил возможность познакомиться с Россией за пределами того, что видел или слышал на расстоянии. Самым большим отличием стало общение между людьми», – рассказал Хоне.

Блогер познакомился с российской молодежью, волонтерами и участниками фестиваля. Он отметил их любознательность, готовность общаться, а также культурное многообразие страны, ее технологии и богатую историю. По словам иностранца, он увидел людей, интересующихся наукой, спортом, образованием и международным сотрудничеством.

Хоне выразил желание пригласить новых российских друзей в свою родную провинцию Хела. Он хочет познакомить их с местными жителями, традициями, едой и музыкой в ответ на теплый прием в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны мира.

Подавляющее большинство иностранных гостей захотели вновь посетить Россию после завершения мероприятия.

Президент Владимир Путин позитивно оценил результаты прошедшего события.