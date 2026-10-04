Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этапы Гран-при во Франции

Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции

Tекст: Вера Басилая

«В пятницу вечером до начала соревнований в Батуми мы получили приглашение для на тот момент первых в списке запасных Бойковой и Козловского из Франции, а также для вторых в этом списке Чикмаревой и Янченкова – от финских организаторов. Накануне первыми запасными встали Мишина и Галлямов, и мы очень надеемся, что они могут попасть на какой-то из этапов Гран-при», – заявил Коган, передает ТАСС.

Он добавил, что сейчас решается вопрос с визами для всех трех пар, чтобы они были готовы к любому развитию событий. Коган также отметил, что итоги мемориала Дениса Тена в Казахстане могут вновь изменить расстановку запасных.

Гран-при Франции пройдет 23–25 октября в Анже, Гран-при Финляндии – 20–22 ноября в Хельсинки. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли серебро на турнире фигуристов в Грузии.

В прошлом месяце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на турнире «Челленджер» в США.

Российские спортсмены заняли весь пьедестал международного турнира в Токио.