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    4 октября 2026, 09:19 • Новости дня

    Внук де Голля пожелал будущему лидеру Франции качеств Путина

    Внук де Голля пожелал Франции президента с качествами Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что будущему французскому лидеру необходимы качества президента России Владимира Путина.

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил надежду, что следующий глава государства будет похож на российского лидера. «Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина», – заявил де Голль, передает РИА «Новости».

    По словам общественного деятеля, значительная часть населения разделяет его позицию. Де Голль отметил, что граждане устали от некомпетентности и лживости действующих властей. Он подчеркнул, что французский народ не следует отождествлять с правительством, поскольку нынешнее руководство страны поддерживает менее 20% жителей.

    Ранее Пьер де Голль захотел получить гражданство России.

    В прошлом месяце де Голль заявил о провале попыток западных стран изолировать Москву.

    В августе внук французского лидера указал на необходимость вступления Франции в БРИКС.

    1 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин назвал причины распада Советского Союза

    Путин объяснил распад СССР ошибками руководства и слепым доверием Западу

    Путин назвал причины распада Советского Союза
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин назвал распад Советского Союза результатом накопившегося внутреннего дисбаланса и недальновидности тогдашнего руководства страны.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия» назвал распад СССР следствием недальновидности советского руководства. По его словам, это произошло из-за внутреннего дисбаланса и ошибок, допущенных несколькими поколениями лидеров страны, передает РИА «Новости».

    «Распад СССР – результат сочетания накопившегося внутреннего дисбаланса, прежде всего об этом надо говорить, это правда, так и есть, именно внутреннего дисбаланса, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что безоговорочное доверие позднесоветских лидеров Западу сыграло злую шутку с Советским Союзом. Уверенность в возможности соглашений с Европой и вера на слово оказались ошибочными.

    «Слепое доверие (позднесоветских лидеров) западным партнерам, уверенность в возможности неких «джентльменских соглашений», когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться – вот, что сыграло тоже злую шутку с СССР», – отметил Путин.

    Крушение государственного устройства 35 лет назад стало трагедией для десятков миллионов людей, которые внезапно оказались за границей, подчеркнул президент.

    «Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», – сказал Путин.

    Кроме того, российский лидер указал, что Запад пытался доразвалить саму Российскую Федерацию. Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западной цивилизации, зарубежные партнеры стремились к изоляции и ослаблению страны.

    «И несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние – попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – резюмировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления президента России на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Выступая на форуме, Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества. Также президент обозначил сохранение внутреннего порядка как одну из основных задач для любых государств.


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    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (11)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    1 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не национализирует европейские активы, а утверждения об обратном являются ложью и провокацией, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

    «На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Он противопоставил действия России блокировке резервов российского Центрального банка и использованию доходов от них.

    «Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», – сказал Путин.

    Президент подтвердил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы в России. На вопрос об этом он ответил: «Да, получат».

    Путин пояснил, что часть предприятий в России передана под внешнее управление. При этом, по его словам, некоторые европейские государства забрали крупные российские предприятия, нарушив существующие правила. В качестве примера он привел действия Германии в отношении активов «Газпрома» и «Роснефти», а также упомянул ситуацию с «Лукойлом».

    «Мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому как это назвать, грабежа наших компаний [на Западе], мы смогли бы зеркальным образом ответить. С этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию. В понедельник президент передал российские активы немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    1 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин пошутил о встретившемся ему в Приморье тигре

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал свою встречу с тигром в Приморском крае, отметив, что животное, вероятно, было предупреждено об отсутствии угрозы.

    На пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что много лет занимается спасением популяции тигров и был инициатором Тигриного саммита в Петербурге. Вспоминая недавнюю встречу с животным в тайге на Дальнем Востоке, он пошутил: «Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком – знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет», передает ТАСС.

    Модератор сессии заметил, что у кошек виляние хвостом не всегда означает позитивную реакцию. Путин ответил на это с улыбкой: «Я спрошу в следующий раз!».

    О своей встрече с тигром в Приморском крае президент ранее рассказывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда животное вышло из леса и без опаски шло перед автомобилем.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру. Тогда было опубликовано видео встречи президента с животным.

    Летом российский лидер отметил мировой интерес к восстановлению популяции тигров.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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