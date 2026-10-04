Экс-судья назвала беспрецедентным выживание американки после казни

Экс-судья Уэйт: Случай с казнью Пайк может быть беспрецедентным

Tекст: Вера Басилая

Бывшая судья Верховного суда штата Теннесси Пенни Уайт назвала случай выжившей после двух доз препарата для смертельной инъекции Кристы Пайк чрезвычайно необычным, передает ТАСС.

«Это совершенно необычно и беспрецедентно в Теннесси и, возможно, в масштабах всей страны, чтобы человек выжил после двух введений препарата, используемого при однокомпонентной смертельной инъекции», – заявила Уайт.

По словам бывшей судьи, ей неизвестны другие случаи, когда после двойного введения пентобарбитала осужденный не умирал. Процедура казни прошла 30 сентября в тюрьме Нэшвилла, после нее Пайк доставили в медицинское учреждение.

Во время экзекуции у исполнителей возникли сложности, из-за чего им пришлось использовать семь игл. Адвокаты женщины ранее отмечали, что она страдает тромбоцитозом, который мог привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в Теннесси женщиной. После провальной процедуры губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил следующую смертную казнь, запланированную на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу выжившая после провала смертельной инъекции Криста Пайк оказалась в критическом состоянии.

В четверг суд в США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси.

Власти штата отменили все экзекуции до конца года после неудачи с введением препарата.