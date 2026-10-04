Силы ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников в Воронежской области

Tекст: Вера Басилая

В результате падения обломков одного из дронов повреждена линия электропередачи в одном из сел, несколько домов временно остались без света, написал Гусев в «Макс».

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов… В одном из сел при падении обломков повреждена линия электропередач, несколько домов временно остаются без электроснабжения», – сообщил Гусев.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, и объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы ПВО за ночь сбили около 100 дронов ВСУ над Ростовской областью. Кроме того, системы ПВО уничтожили 28 беспилотников над Калужской областью. В субботу силы противовоздушной обороны за день уничтожили 244 украинских беспилотника.