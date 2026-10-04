ВС России разгромили КП штаба мехбата ВСУ в районе Избицкого

Tекст: Катерина Туманова

«Подтверждено уничтожение КП штаба механизированного батальона 72 омбр в районе Избицкого. Есть жертвы среди офицеров и сержантов», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также «Северяне» за сутки на Липцовском направлении продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 400 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-подразделения при поддержке артиллерии и ТОСов продвинулись в районах населенных пунктов Резниково, Нефедовка, Варваровка, Николаевка и Аннополье.

За сутки общее продвижение составило до 800 м.

На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы зачищают лесопосадки возле Уланово и Толстодубово. По выявленным позициям противника работают расчеты ударных БПЛА.

В Сумском районе штурм-группы «Северян» продвинулись в районе Кияницы на 300 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 105 в Харьковской областях)», – говорится в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь. Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.