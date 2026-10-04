Системы ПВО уничтожили 28 БПЛА над Калужской областью

Tекст: Вера Басилая

Шапша в «Макс» сообщил, что силами ПВО уничтожены 28 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествий работают оперативные группы, добавил губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ночная атака беспилотников на Калугу привела к ранениям людей.

Силы ПВО сбили над Ростовской областью за ночь около 100 дронов ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до девяти.

В Тульской области с начала воскресенья уничтожены 13 дронов, вечером субботы были ликвидированы еще семь БПЛА.