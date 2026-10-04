Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

Tекст: Катерина Туманова

Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.