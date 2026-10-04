Эксперт Балынин назвал минимальный размер больничного в 2027 году

Доцент Балынин назвал минимальный размер больничного в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

«Минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2027 года (31 календарный день) будет равен 933,39 рубля, в феврале – 1 033,39 рубля (28 календарных дней), в апреле, июне, сентябре и ноябре (по 30 календарных дней) – 964,5 рубля», – сказал он ТАСС.

Балынин пояснил: если МРОТ будет увеличен до 28 935 рублей, то минимальный размер среднедневного заработка для расчета пособий в 2027 году составит 951,29 рубля. Минимальный размер дневного пособия определяется путем деления МРОТ на число календарных дней в месяце.

В текущем году минимальный размер среднедневного заработка для расчета больничного составляет 890,73 рубля. Таким образом, минимальный размер выплаты в месяце с 30 днями равен 903,10 рубля, с 31 днем – 873,97 рубля, а с 28 днями – 967,61 рубля.

МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8% – до 28,9 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил об увеличении максимального размера больничного в 2027 году. Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному. Российские самозанятые получили право на оплачиваемые больничные с 1 августа.