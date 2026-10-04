Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России

Премьер Латвии после выборов пригрозил России

Tекст: Катерина Туманова

«Я еще не видел окончательных результатов, поэтому не могу ответить, основываясь на них. Но наша позиция ясна – мы не сотрудничаем с пророссийскими партиями, которые хотят открыть границу, возобновить торговлю и так далее. Наша позиция проста: экономические связи с Россией ослабляют нас», – приводит заявление Кульбергса портал LRT.

Он добавил, что Россия может «принести немного дополнительных денег», но взамен создаст уязвимость, чтобы впоследствии ею воспользоваться.

«Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать. В настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств. Нам необходима сильная экономика, если мы хотим сохранить прочную границу для Европейского союза», – сказал Кулбергас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент 15-го созыва. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%. Партия премьер-министра Кулбергса победила на парламентских выборах в Латвии.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.