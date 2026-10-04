Эксперт по этикету назвала худшие подарки для педагогов ко Дню учителя

«Деньги в конверте, алкоголь или дорогие украшения – табу», – сказала она РИА «Новости», пояснив, что такие презенты нарушают правила хорошего тона.
Эксперт подчеркнула, что стоимость подарка не должна превышать 3 тыс. рублей.
Беспроигрышными вариантами для поздравления педагога станут полезные аксессуары для работы, предметы для обустройства рабочего места, подписка на образовательную платформу или редкая книга.
День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал правила выбора свежего букета. Советник президента Елена Ямпольская анонсировала встречу президента Путина с лауреатами конкурса учителей 5 октября.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД подготовила открытки и поздравления с Днем учителя 2026.