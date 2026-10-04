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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня

    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    4 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в направлении города, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


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    3 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал определяющей встречу с польским коллегой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков высоко оценил состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, назвав их определяющими для двусторонних отношений.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал определяющим диалог с польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». По итогам переговоров представитель Польши намекнул на возможное потепление отношений между двумя странами.

    «Среди западных контактов я бы отметил эту определяющую встречу (с Сикорским – прим. ВЗГЛЯД), потому что за последние, может быть, семь-восемь лет – это первая встреча на уровне министров иностранных дел с моим коллегой из Польши», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, дипломат сообщил о состоявшихся переговорах с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Он также подчеркнул, что две недавние встречи с представителями Евросоюза можно считать новшеством во внешней политике Белоруссии, поскольку европейские партнеры наконец созрели для такого диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией.

    Глава белорусского внешнеполитического ведомства обвинил руководство Евросоюза в препятствовании глобальной стабильности.

    Минск рассматривает в практической плоскости организацию личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    3 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Восточного Тимора в Москве

    МИД: Лавров встретится с главой МИД Восточного Тимора 6 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров 6 октября проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Восточного Тимора Бендиту Фрейташем, сообщил МИД России.

    «4-6 октября Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел и сотрудничества Демократической Республики Восточный Тимор Бендиту Фрейташ», – говорится в сообщении МИД России.

    В ходе переговоров министры планируют обменяться мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов, включая углубление политического диалога, развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование договорно-правовой базы.

    Кроме того, стороны рассмотрят основные международные и региональные темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В четверг сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро поблагодарил Россию за поддержку его страны. В тот же день Лавров пообещал Абхазии содействие России по всем направлениям.

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    3 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Минск сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минске рассматривают встречу президента США Дональда Трампа и Белоруссии Александра Лукашенко в «практической плоскости», шаги для ее организации принимаются, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сейчас для этого предпринимаются соответствующие шаги.

    «Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», – заявил дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Рыженков также отметил, что Трамп ранее приглашал Лукашенко на Совет мира в США. Однако визит не состоялся из-за технических сложностей: европейские санкции против белорусского лидера и запрет на пролеты самолетов серьезно затруднили поездку за океан. Ранее Лукашенко подчеркивал, что диалог с американским президентом был бы крайне полезен для Минска, готового к нормализации двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальные переговоры со специальным посланником Дональда Трампа Джоном Коулом.

    До этого белорусский лидер назвал условием для личной встречи возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов.

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    4 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Главред итальянской Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Главред Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянский журналист и главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо проанализировал высказывания западных политиков о российской Калининградской области и сделал вывод, что угрозы исходят не от России, которая грозной риторикой предупреждает о намерении защищать свою землю.

    «Газета Il Giornale Unico опубликовала заголовок о том, что Россия угрожает НАТО ядерным оружием. В действительности же Кремль написал, что готов использовать «весь имеющийся в его распоряжении арсенал оружия», но для «защиты» того, что принадлежит ему», – начинает статью в Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

    Журналист обратил внимание на агрессивную риторику политиков Эстонии и Литвы в адрес Калининградской области. Он отметил проведение учений НАТО вблизи Калининграда, которые имитировали осаду региона.

    Он упомянул сфабрикованные отчеты американских спецслужб о якобы существующих планах Москвы по нападению на европейские страны, включая Италию, Испанию и Францию.

    Травальо прокомментировал и решение властей Литвы одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение иностранных войск и ядерного оружия на территории государства.

    «А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» – цитирует журналиста «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина.

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    3 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп опубликовал номер телефона сенатора ради отмены перевода часов

    Трамп опубликовал телефон сенатора Коттона ради закона о летнем времени

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social номер телефона республиканца Тома Коттона с призывом звонить законодателю, чтобы убедить его поддержать отмену перехода на зимнее время.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что сенатор от штата Арканзас задерживает утверждение важной инициативы о сохранении в Соединенных Штатах летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает лишь голоса Коттона, передает ТАСС.

    «Никто в стране не хочет переводить часы дважды в год», – заявил Трамп.

    Американский лидер предложил всем желающим звонить по указанному сотовому номеру с просьбой поддержать законопроект. В настоящее время абонентов, набирающих опубликованный номер, сразу переводят на голосовую почту.

    В большинстве штатов стрелки часов переводят осенью на час назад, а весной – вперед, однако эта практика не является обязательной для всех американских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минск сообщил о подготовке встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    4 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам

    Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер необлагаемой НДФЛ суммы дохода по банковским вкладам граждан в текущем году составит 160 тыс. рублей, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

    Она отметила, что налог взимается не с общей суммы депозита, а только с части дохода, превышающей установленный порог, передает РИА «Новости».

    Этот лимит рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых.

    «То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», – пояснила эксперт.

    Рокотянская уточнила: если ЦБ не повысит ставку выше 16% до 1 декабря, необлагаемая сумма останется неизменной.

    Стандартная ставка налога на доходы по вкладам равна 13%. Однако при превышении общего дохода со всех депозитов отметки в 2,4 млн рублей налог с суммы превышения будет рассчитываться по повышенной ставке 15%.

    Уплатить налог за 2026 год следует до 1 декабря следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин сообщил о новом налоговом вычете на долгосрочные сбережения. В России решили усилить налоговый контроль над владельцами недвижимости.

    ФНС напомнила о праве на налоговый вычет за благотворительность.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Марочко: Потеря Измаильского порта вызвала топливный кризис на Украине

    Потеря Измаильского порта вызвала топливный кризис на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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