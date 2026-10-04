Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам

Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

Она отметила, что налог взимается не с общей суммы депозита, а только с части дохода, превышающей установленный порог, передает РИА «Новости».

Этот лимит рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых.

«То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», – пояснила эксперт.

Рокотянская уточнила: если ЦБ не повысит ставку выше 16% до 1 декабря, необлагаемая сумма останется неизменной.

Стандартная ставка налога на доходы по вкладам равна 13%. Однако при превышении общего дохода со всех депозитов отметки в 2,4 млн рублей налог с суммы превышения будет рассчитываться по повышенной ставке 15%.

Уплатить налог за 2026 год следует до 1 декабря следующего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин сообщил о новом налоговом вычете на долгосрочные сбережения. В России решили усилить налоговый контроль над владельцами недвижимости.

ФНС напомнила о праве на налоговый вычет за благотворительность.