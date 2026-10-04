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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня

    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов

    В Британии отменили рейсы поездов из-за клопов в кабинах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машинисты в Великобритании отказались выходить на работу на маршрутах между Лондоном и Кентом из-за нашествия клопов в кабинах, что привело к отмене рейсов.

    Железнодорожный оператор Британии Southeastern был вынужден отменить несколько рейсов из-за того, что машинисты обнаружили клопов на своих рабочих местах и в личных вещах, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету Daily Telegraph.

    Отмечается, что сотрудники отказались находиться в кабинах с насекомыми. Впервые клопы были замечены 22 сентября в поездах West Marina вблизи Гастингса. Тогда из-за проблемы были отменены два рейса.

    Позже один из поездов, продолжавших перевозку пассажиров, получил прозвище «клоповый поезд». При этом в зонах для пассажиров насекомых не нашли. Сейчас в депо работают специалисты по борьбе с вредителями, однако процесс уничтожения клопов оказался дорогим и трудоемким, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские энтомологи назвали новые виды древесных клопов в честь певицы Тейлор Свифт.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил работу массажных кресел для отдыха в зале ожидания в Домодедово после укусов клопов и жалобы туриста.

    Позже стало известно, что резкое увеличение популяции азиатских коричнево-мраморных клопов в Московской области может быть связано с генетическими мутациями насекомых после успешной адаптации к местному климату.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские военные применили единую ударную систему на учениях

    Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе.

    Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

    «Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

    Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» на полигоне Чебаркульский.

    Президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины на базе шасси танка Т-72Б3М.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллерии условного противника новейшим ракетным комплексом «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана

    Экипажи армейской авиации высадили десант на учениях «Центр-2026» в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские экипажи армейской авиации уничтожили условного противника и высадили тактический десант в горах Таджикистана.

    Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 армейской авиации 201-й гвардейской военной базы отработали задачи на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    Экипажи на предельно малой высоте захватили цель и нанесли огневое поражение скоплению живой силы условного противника, используя неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушки. После этого вертолеты совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

    В завершение вертолет Ми-8 под прикрытием Ми-24 высадил воздушный десант, что обеспечило внезапность и позволило нанести удары в тыл условного противника.

    201-я гвардейская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные применили единую ударную систему на учениях.

    В пятницу заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал число военных с опытом СВО, участвующих в учениях «Центр-2026».

    На учениях применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Золотов получил звание Героя Чечни

    Кадыров присвоил звание Героя Чечни директору Росгвардии Золотову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание региона – Герой Чеченской Республики – директору Росгвардии Виктору Золотову.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Награду Кадыров вручил лично в Грозном, передает РИА «Новости».

    «За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», – зачитал ведущий на церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии. В марте президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии. Ранее Золотов проверил подразделения ведомства в Курской области.

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    3 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Росгвардия перечислила препятствующие получению разрешения на оружие заболевания

    Росгвардия назвала болезни глаз причиной для отказа в выдаче лицензии на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков сообщил, что наличие ряда психических расстройств и заболеваний глаз является основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие.

    В Росгвардии назвали заболевания, при которых не выдадут разрешение на оружие. Как пояснил РИА «Новости» замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка ведомства Павел Ушаков, в утвержденный правительством перечень медицинских противопоказаний входят определенные тяжелые и хронические психические болезни, в том числе вызванные приемом психоактивных веществ.

    Среди них шизофрения, аффективные, бредовые, соматоформные и невротические расстройства. Также причиной отказа в выдаче оружия могут стать проблемы с глазами.

    «Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», – пояснил Ушаков.

    Кроме того, ограничения касаются граждан с некоторыми формами катаракты, глаукомы и атрофии зрительного нерва. При этом представитель ведомства подчеркнул, что диагноз не всегда влечет за собой бессрочный запрет: ограничения при расстройствах из-за употребления наркотиков могут быть сняты при стойкой ремиссии длительностью не менее трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие. Ранее президент Владимир Путин продлил срок действия таких документов в ДНР и ЛНР до 2027 года.

    До этого ведомство освободило от ответственности граждан, добровольно сдающих оружие для нужд спецоперации на Украине.

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    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    3 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Карл III отказался извиняться за работорговлю в ходе визита на Карибы

    Telegraph: Правительство отговорило Карла III извиняться за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Во время турне по странам Карибского бассейна король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

    Монарх посетит Багамы, Гайану и Антигуа и Барбуду в конце октября, где примет участие в саммите стран Содружества наций. В ходе поездки он не будет избегать обсуждения истории работорговли, однако от прямых извинений воздержится, пишет The Telegraph.

    Отказаться от официальных извинений королю посоветовало британское правительство. Как отметили в Букингемском дворце, вместо этого монарх выразит приверженность признанию самых мрачных дней прошлого, упомянет эту тему в своих речах и посетит мемориалы жертвам, отмечает РИА «Новости».

    В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд исключил возможность выплаты Лондоном репараций за участие в работорговле. При этом страны Карибского бассейна планируют поднять вопрос о компенсациях на предстоящем саммите и могут подать против Великобритании иск в Международный суд ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Карл III решил призвать разработчиков искусственного интеллекта сохранить контроль людей над будущим.

    Тогда же монарх подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В августе сотрудник британского радио из любопытства запустил новость о смерти короля.

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    3 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Разработчик раскрыл характеристики маскировочного костюма «Древоч»

    Костюм «Древоч» скрыл бойцов от тепловизоров на расстоянии ста метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, сообщили в компании.

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, передает ТАСС.

    «Уверенная рабочая дистанция снижения заметности от тепловизионного наблюдения составляет от 100 метров», – пояснили в компании. Перед использованием изделие необходимо выдержать на открытом воздухе в затемненном месте не менее часа, чтобы его температура приблизилась к температуре окружающей среды.

    Материал костюма обладает низкой теплопроводностью и гидрофобными свойствами. Он не поддерживает самостоятельное горение, а при воздействии пламени плавится и самозатухает в течение 10 секунд. Максимальный маскирующий эффект достигается при циркуляции воздуха между человеком и внешним слоем, поэтому производитель не рекомендует прижимать изделие к телу ремнями снаряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания Zavoz.pro модернизировала маскировочный костюм «Древоч» для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.

    Ранее этот воронежский производитель направил в зону спецоперации более 50 тыс. защитных пончо «Нафаня».

    В начале сентября украинские операторы беспилотников безуспешно искали российских солдат в подобных маскировочных накидках.

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    3 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе учений «Центр-2026» в Кемеровской области российские подразделения устроили тактическую ловушку условному противнику, заманив его в «огневой мешок» и накрыв мощным огнем.

    На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.

    Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».

    Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.

    В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.

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