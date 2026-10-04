Статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России

Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда

Tекст: Катерина Туманова

Хотел бы сказать главное. Мы никогда не пожертвуем нашими отношениями с Исламской Республикой Иран, как бы об этом нас кто-либо ни просил. Мы – стратегические партнеры и таковыми останемся навсегда», – сказал политик в интервью, транскрипт которого представлен на его сайте.

Так Медведев прокомментировал слухи в западных СМИ о том, что Иран якобы может стать «разменной монетой» в договоренностях между Россией и США.

Российский политик также счел несерьезными попытки Вашингтона учить Тегеран, призвав уважительно относиться к выбору Москвы и Тегерана в пользу сотрудничества.

Он подчеркнул, что Россию и Иран связывают столетия отношений вне зависимости от того, как назывались государства тысячелетия назад.

«Совершенно очевидно, что, когда нас кто-то пытается поучать, они должны обратиться к нашей истории. Как государство, которому сейчас исполняется 250 лет, может учить Иран, чья история простирается на 4 тыс. лет? Это выглядит несерьезно», – пояснил зампред Совбеза.

Он заверил, что все останутся на своих местах, а другие страны должны уважительно относиться к этому выбору.

«Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», – сказал Медведев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану и сообщил, что президента России Владимир Путин высоко ценил Али Хаменеи.

Медведев также назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.