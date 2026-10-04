Мошенники придумали схему обмана с родительскими чатами перед Днем учителя

Мошенники придумали обман с чатами перед Днем учителя

Tекст: Катерина Туманова

«Накануне Дня учителя мошенники могут использовать сборы денег на подарки, голосования в конкурсах и праздничные поздравления для обмана школьников и их родителей», – рассказал он РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что злоумышленники часто взламывают аккаунты участников родительских чатов или создают поддельные профили председателей родительских комитетов, чтобы якобы собирать деньги на подарки.

Кроме того, аферисты могут привлекать учеников, предлагая проголосовать за любимого педагога. Ссылки на такие голосования часто приходят со взломанных аккаунтов одноклассников. Перейдя по ним, школьники вводят свои данные и коды из СМС, после чего теряют контроль над своими страницами.

Чтобы обезопасить себя, Морев рекомендовал использовать двухэтапную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам.

Если взлом все же произошел, необходимо завершить сеансы на других устройствах, сменить пароль и предупредить знакомых.

Мошенники также пытаются обмануть учителей, отправляя им вредоносные файлы под видом открыток или видеопоздравлений от класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники перед началом учебного года освоили новую схему обмана. Аферисты придумали новую схему обмана через электронные школьные дневники. Мошенники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.