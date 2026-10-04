В Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве

Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

Tекст: Катерина Туманова

«В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве», – написала она в Telegram-канале.

В ближайшее время мужчину доставят в Москву и передадут в следственные органы, уточнила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.



