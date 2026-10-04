Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

Tекст: Катерина Туманова

Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

«Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.



