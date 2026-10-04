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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня

    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 05:40 • Новости дня
    ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai

    ABC: Совершившим нападение на FlyDubai может быть гражданин Омана аль-Хаммами

    Tекст: Катерина Туманова

    Совершившим нападение на рейсе FlyDubai пилотом может быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, выяснил телеканал АВС, ссылаясь на данные представителей спецслужб и правоохранительных органов.

    По словам источников, следователи до сих пор пытаются выяснить, как предполагаемому нападавшему разрешили летать рейсом FlyDubai и как он оказался вторым пилотом в кабине самолета, направлявшегося в Израиль, передает ABC News.

    По сообщениям источников, знакомых с ходом расследования, Аль-Хаммами, которого в четверг перевели из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты, «сотрудничает» с властями и заявил, что намеревался разбить самолет в Израиле.

    Ранее в пятницу авиакомпания FlyDubai опубликовала заявление, приписываемое ее генеральному директору, в котором говорилось, что по просьбе властей FlyDubai «временно приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», и что «проводится полное официальное расследование».

    Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 30 сентября, когда пилот рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна, а пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснилиа, что Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту за радикализм. Власти Израиля признали резню на борту самолета терактом. Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

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    3 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Times узнала о готовности Трампа разрушить санкциями «злой» МУС

    Times: Трамп готов ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп нацелился на судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) и готовится к введению санкций, которые могут уничтожить инстанцию, пишет Times.

    «Учитывая рассматриваемые варианты, ни одна компания или поставщик не сможет вести бизнес с МУС без риска попасть под санкции. Сторонники суда боятся, что это может привести к прекращению его существования», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации.

    В ней приводятся комментарии европейского дипломата, который назвал готовящиеся санкции США плохой новостью для поддерживающих деятельность МУС.

    Ранее на Генассамблее ООН Трамп призвал все страны МУС выйти из его состава.

    По мнению ведущего адвоката защиты в МУС Герт-Яна Александера Кнопса, включение МУС в американский санкционный список может парализовать все текущие разбирательства суда.

    Напомним, весной президент США предложил России и Китаю создать общий фронт для противостояния суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Госсекретарь США Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд. WSJ в конце сентября писала, что Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда.


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    3 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

    The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

    Второй пилот, напавший на командира самолета Flydubai во время рейса в Тель-Авив, проходил дистанционное обучение по авиационному менеджменту в британском университете.

    По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

    При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

    В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

    По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

    В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

    Саудовская Аравия начала расследование инцидента.

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    3 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов

    Axios: США отклонили просьбу Саудовской Аравии об ударах по хуситам

    Tекст: Мария Иванова

    США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов и нанести авиаудары по позициям мятежников.

    Саудовская Аравия совместно с правительством Йемена планирует провести крупное наступление на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако США пока не готовы в нем участвовать, сообщает Axios.

    США уже второй раз за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии присоединиться к операции и нанести авиаудары по позициям хуситов, отмечает ТАСС.

    Неназванный американский чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов, но в итоге решил повременить, так как Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.

    Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. При этом США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте, в основном предоставляя разведданные. Вашингтон передал Эр-Рияду более 200 целей для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В понедельник парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.

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    3 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву

    Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччар рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подробности нападения напарника во время полета, после которого самолет начал падать.

    «Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

    За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

    Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.

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    3 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai

    Генпрокуратура ОАЭ признала терактом нападение на пилота рейса Flydubai

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное расследование генеральной прокуратуры ОАЭ показало, что инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai был попыткой теракта со стороны второго пилота, сообщил генпрокурор Хамад Сейф аш-Шамси.

    «Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт», – передает эмиратское госагентство WAM, пишет РИА «Новости».

    В среду следовавший из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что между пилотами во время полета произошла драка.

    Позже выяснилось, что один из пилотов ранил второго ножом и планировал устроить авиакатастрофу, что подтвердили пассажиры рейса. Власти Израиля также признали инцидент попыткой теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер Flydubai пилоту за радикализм.

    В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что пассажир и пилот этого рейса предотвратили новое 11 сентября.

    В среду стало известно, что пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира.

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    3 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов

    Военные объекты в Сане подверглись авиаударам

    Tекст: Мария Иванова

    Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане, включая лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн.

    Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».

    В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.

    Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.

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    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    3 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    NYP: Члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

    Tекст: Катерина Туманова

    Очевидцы и участники инцидента на борту рейса Flydubai 30 сентября рассказали NYP детали происшествия, отметив странное поведение членов экипажа и требование освободить с трудом обезвреженного агрессивного пилота с топором.

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai вступили в конфликт с экипажем после того, как обезвредили вооруженного топором второго пилота, пытавшегося угнать самолет, пишет New York Post (NYP).

    «Они просили нас развязать террориста – мы понятия не имели, зачем», – рассказал изданию руководитель банка Цвика Манес, который помогал обезоружить и связать.

    Второй пилот, которого идентифицировали как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами, напал на индийского капитана Смита Маччара. Раненый командир смог открыть дверь кабины, после чего Манес с сантехником Янивом Хайуном и Асафом Раджуаном бросились навстречу нападавшему и одолели его. Затем Хайун сумел стабилизировать падающий самолет, используя навыки, полученные из телешоу.

    Пассажиры связали террориста пластиковыми стяжками и проводами от наушников. По словам Манеса, нападавший кричал и просил убить его из-за провала миссии. Однако некоторые члены экипажа потребовали освободить злоумышленника, заявив, что только они имеют право находиться у кабины.

    «Они просили нас развязать террориста, и мы не понимали, почему. Они сказали: «Вы не Бог, вам его не убить», – рассказал Манес, добавив, что никто и не хотел его убивать, все хотели, «чтобы он не убил нас».

    Участии в спасении лайнера сантехника прокомментировал пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

    «Сантехник, конечно, самолет не сажал. Он его вывел из пике. Это было краткосрочное вмешательство, потому что самолет находился в резком снижении и превысил скорость на 100 узлов, то есть порядка 185 км/ч. И именно из-за этого он вышел за все конструктивные пределы. Поэтому когда в кабину ворвался этот сантехник, то он, видимо, потянул штурвал на себя и вывел самолет в горизонт. Тем самым он прервал пикирование», объяснил он ситуацию в комментарии «Вестям».

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки. Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву.


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    3 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Британии освободили шестого подозреваемого в теракте у авиабазы Фэрфорд

    Полиция Британии отпустила шестого задержанного после инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством, который был задержан по подозрению в подготовке теракта возле базы Королевских ВВС Фэрфорд.

    Мужчину задержали в районе Вестминстер в Лондоне в четверг, передает РИА «Новости».

    Об инциденте у авиабазы Фэрфорд стало известно 27 сентября. Правоохранительные органы задержали пятерых британских граждан по подозрению в причастности к террористической деятельности и преступлениям со взрывчаткой, в понедельник их также освободили под залог.

    База Фэрфорд является единственной в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили США использовать объект для операций против Ирана. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к событиям на авиабазе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе.

    Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном.

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    3 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Самолет Flydubai после инцидента на борту остался в аэропорту Табука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет авиакомпании Flydubai, совершивший экстренную посадку из-за нападения на командира экипажа, четвертые сутки остается в аэропорту саудовского города Табук.

    Экстренно севший 30 сентября в Саудовской Аравии после драки пилотов самолет авиакомпании Flydubai до сих пор остается в аэропорту Танука. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    «Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что пассажиров рейса в тот же день доставили в Тель-Авив другим самолетом. Срок возврата борта пока неизвестен и зависит от хода расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля также признали произошедшее терактом.

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    3 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

    На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.

    Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».

    По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.

    Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

    В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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