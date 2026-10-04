Медведев назвал причину сохранения аккаунта в социальной сети Х

Tекст: Катерина Туманова

Медведев подчеркнул важность продолжения работы на этой платформе.

«Меня часто спрашивают, почему я не ушел с такой платформы социальной, как Х (Twitter). Ответ очевиден – кто тогда скажет правду народам западных стран, жителям Европы?» – заявил он в интервью, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Зампред Совбеза добавил, что нужно просто больше снимать репортажей, чтобы рассказывать народам друг о друге.

«Этому способствуют и туристические обмены – хотя сейчас, конечно, с ними сложно», – подытожил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев объяснил происхождение своего стиля общения в соцсетях. Политик в сентябре объяснил причины ужесточения собственной риторики, а также назвал самого дефицитного в российском кино героя.



