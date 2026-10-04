Роспотребнадзор назвал правила выбора свежего букета

Tекст: Катерина Туманова

«В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор рассказывает о правилах выбора и хранения живых цветов. Прежде чем купить букет, внимательно осмотрите цветы. Лепестки должны быть упругими, без потемневших краев, пятен и признаков подсыхания», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Специалисты добавили, что свежие растения имеют плотные стебли без мягких участков, а резкий запах может свидетельствовать о начале гниения. Предпочтение лучше отдавать сортам со слабой пыльцевой активностью, таким как орхидеи, альстромерии или нераспустившиеся розы.

Для сохранения свежести букета до праздника цветы необходимо сразу поставить в воду, предварительно обрезав стебли и удалив нижние листья. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на чистоту упаковки и приобретать растения у надежных продавцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента Елена Ямпольская анонсировала встречу Путина с лауреатами конкурса учителей 5 октября. Как продлить жизнь букету после праздника.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД подготовила открытки с Днем учителя 2026.