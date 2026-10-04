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    4 октября 2026, 02:27 • Новости дня

    В Тульской области уничтожены 13 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В Тульской области с начала воскресенья уничтожены 13 дронов, вечером субботы были ликвидированы еще семь БПЛА, сообщил в Max-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

    «В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет», – написал он.

    Миляев добавил, что, по предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

    Вечером субботы губернатор сообщал, что еще семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Тульской областью в ночь на 3 октября уничтожили девять дронов, а всего за ночь над страной сбили 218 украинских БПЛА над Россией. В течение субботы силы ПВО уничтожили 244 украинских дрона.


    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

    Эксперт Подольская: Страховые пенсии индексируются дважды в год

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о запланированном на 2027 год повышении страховых, социальных и военных выплат пенсионерам, уточнив, что пока показатели повышения носят предварительный характер.

    «Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

    Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

    В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

    Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

    Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.


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    3 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

    «По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», –  сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

    Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

    Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.


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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    3 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом популярной утилиты, заставляя жертв выдавать секретные пароли от банковских счетов, следует из материалов МВД.

    Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.

    Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.

    Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.

    В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    3 октября 2026, 05:28 • Новости дня
    Мошенники стали красть деньги под видом подарка от мобильных операторов

    Мошенники стали красть деньги под видом подарка

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные аферисты придумали новую схему обмана россиян с помощью фишинговых ссылок, предлагая удвоить баланс мобильного телефона в день рождения, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотипы компании. Внутри сообщения обещают «подарок» – удвоение суммы на счете», – сообщили там РИА «Новости».

    Для получения бонуса жертве предлагают пополнить счет по специальной ссылке. Переход по ней открывает поддельную страницу оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги уходят на счета мошенников, а баланс телефона остается без изменений.

    Специалисты советуют пополнять счет только через официальные банковские сервисы или приложения операторов. Настоящие компании не предлагают удваивать баланс через внешние ссылки, напомнили эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали дарить цветы ради доверия жертв обмана. Мошенники начали выманивать СМС-коды под видом сотрудников военкоматов. В МВД сообщили о новой схеме мошенников с маскировкой под уведомления Apple.

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    3 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Филолог оценил объем активного словарного запаса современного россиянина

    Филолог Пахомов: В активном запасе россиян несколько тысяч слов

    Tекст: Катерина Туманова

    Филолог Владимир Пахомов оценил пассивный словарный запас россиян в десятки тысяч слов, так как активный лексикон современного россиянина состоит из нескольких тысяч слов.

    Активный словарный запас современного жителя России насчитывает несколько тысяч слов, тогда как пассивный достигает десятков тысяч, передает РИА «Новости».

    «Если в активном запасе может быть несколько тысяч слов, то в пассивном запасе – несколько десятков тысяч слов», – заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ученый пояснил, что к активному лексикону относятся единицы языка, применяемые человеком на постоянной основе. Пассивный запас включает слова, которые люди понимают, но не используют в повседневном общении.

    В эту категорию попадают устаревшие и книжные выражения, а также термины, выходящие за рамки обиходной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок». Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму.

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    3 октября 2026, 03:45 • Новости дня
    Ученые сообщили о планах создать в России еще 50 быстрых тест-систем на вирусы

    Ученые Роспотребнадзора пообещали создать 50 быстрых тест-систем

    Tекст: Катерина Туманова

    До 2030 года российские ученые Роспотребнадзора планируют создать не менее 50 новых быстрых тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, сокращающих время исследования в три раза, сообщил врио директора ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» академик РАН Александр Куличенко.

    «За последние четыре года научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора создано 124 тест-системы для диагностики различных заболеваний, в том числе лихорадок денге, чикунгунья, Зика», – сообщил он ТАСС.

    Академик пояснил, что в основе новых тест-систем лежит технология, позволяющая сократить время проведения исследования в три раза – до 30-60 минут. До 2030 года планируется выпустить еще не менее 50 подобных экспресс-тестов.

    По словам Куличенко, ведомство также реализует комплекс мер для предотвращения завоза и распространения инфекций на территории России.

    В пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр», а все прибывающие в страну проходят двойной тепловизионный контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в августе зарегистрировал тест-систему для выявления вируса Бундибуджио, а в сентябре – тест-систему для выявления вируса гриппа птиц. Кроме того, тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа создали в России.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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    3 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах

    Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Самойловой

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана в родительских правах на четверых несовершеннолетних детей.

    Столичный суд принял заявление блогера Оксаны Самойловой, касающееся ограничения прав Дениса Устименко, известного как рэпер Джиган, в отношении четверых детей, передает РИА «Новости».

    «Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения», – сказала адвокат Марина Дубровская.

    Юрист добавила, что в исковом заявлении содержится требование об определении места жительства несовершеннолетних совместно с матерью.

    Развод пары состоялся в апреле 2026 года после 13 лет брака.

    В июле появилась информация о том, что рэпер открыл стрельбу по сотрудникам на территории своего подмосковного участка, удерживая их в заложниках около 10 часов. Сообщалось о ранении одного человека.

    В момент происшествия в доме находились дети. После инцидента Джигана принудительно отправили на реабилитацию в Израиль. В подмосковном УМВД тогда подтвердили проведение проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах. Адвокат рэпера категорически опроверг слухи об угрозах Джигана собственным детям.

    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана.

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    3 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МИД заявили об утрате учениями Японии оборонительного характера

    Tекст: Катерина Туманова

    В российском МИД выразили обеспокоенность планами Токио использовать ударные ракетные комплексы «Тип-25» на предстоящих совместных учениях с США.

    Военные учения Японии утратили оборонительный характер, что вызывает серьезную озабоченность Москвы, передает РИА «Новости» слова дипломатов.

    В министерстве обратили внимание на планы Токио задействовать ударные ракетные комплексы «Тип-25». Эти системы, развернутые несколько месяцев назад, планируется использовать в ходе совместных японо-американских маневров Keen Sword – 27 в октябре текущего года.

    «Очевидно, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний «сугубо оборонительный» характер», – отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку ракеты большой дальности «тип 25». В конце июня к совместным учениям Японии и США на Окинаве и Кюсю были привлечены военнослужащие, которые обслуживают эти ракеты.


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