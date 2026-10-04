Медведев заявил о попытках некоторых стран расколоть Южный Кавказ

Tекст: Катерина Туманова

«Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», – сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

В качестве примера негативного влияния извне Медведев привел ситуацию с Грузией. По его словам, предложение вступить в НАТО не принесло стране ничего хорошего, а лишь привело к конфликту.

«Грузия так и не является членом НАТО. Ее нынешнее руководство понимает, что это, видимо, был неверный подход. Все это привело к конфликту. В настоящий момент на прочность испытывают наши отношения с Арменией. Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – сказал он.

Медведев отметил, что Россия намерена продолжать курс на выстраивание дружественных и партнерских связей с государствами Центральной Азии и Кавказа, развивая экономическое сотрудничество и интеграционные процессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину». Россия и Армения подтвердили готовность к развитию двусторонних отношений. Грузия поблагодарила Швейцарию за важное посредничество в отношениях с Россией.