Медведев призвал к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкций

Tекст: Катерина Туманова

«В отношении России введено в общей сложности больше 33 тыс. санкций. Практически такое же количество – в отношении Ирана. Нам, конечно, еще очень многое предстоит сделать. В условиях, когда наши страны подвергнуты абсолютно незаконным санкциям, нужно искать форматы сотрудничества в финансовой сфере», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Он добавил, что кроме использования национальных валют, стоит обсуждать вопросы страхования и перестрахования, платежных систем, центров цифровых валют и многое другое, на что сейчас обращают внимание все страны.

По словам политика, необходимо думать о том, как сопротивляться санкциям, причем вести сопротивление стоит на международном уровне различными юридическими способами.

«Я помню, как иранский министр юстиции на одном из наших юридических форумов сказал, что нужно подумать над созданием защитного механизма со стороны стран, которые подвергнуты несправедливым, незаконным международным санкциям. Мне кажется, это хорошая идея, к которой стоило бы вернуться», – сказал Медведев.

В ответ на санкции, подчеркнул он, Россия и Иран развивают сотрудничество в интеграционных объединениях. В рамках ШОС почти 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах. Это делает страны независимыми от доллара и евро, привел пример зампред Совбеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды.