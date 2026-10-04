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    4 октября 2026, 00:41 • Новости дня

    Медведев призвал к сотрудничеству России и Ирана на фоне санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    России и Ирану следует искать форматы финансового сотрудничества на фоне незаконных санкций, включая вопросы платежных систем, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «В отношении России введено в общей сложности больше 33 тыс. санкций. Практически такое же количество – в отношении Ирана. Нам, конечно, еще очень многое предстоит сделать. В условиях, когда наши страны подвергнуты абсолютно незаконным санкциям, нужно искать форматы сотрудничества в финансовой сфере», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что кроме использования национальных валют, стоит обсуждать вопросы страхования и перестрахования, платежных систем, центров цифровых валют и многое другое, на что сейчас обращают внимание все страны.

    По словам политика, необходимо думать о том, как сопротивляться санкциям, причем вести сопротивление стоит на международном уровне различными юридическими способами.

    «Я помню, как иранский министр юстиции на одном из наших юридических форумов сказал, что нужно подумать над созданием защитного механизма со стороны стран, которые подвергнуты несправедливым, незаконным международным санкциям. Мне кажется, это хорошая идея, к которой стоило бы вернуться», – сказал Медведев.

    В ответ на санкции, подчеркнул он, Россия и Иран развивают сотрудничество в интеграционных объединениях. В рамках ШОС почти 90% взаимных расчетов осуществляется в национальных валютах. Это делает страны независимыми от доллара и евро, привел пример зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда и раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану. Он также заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды.

    3 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине

    Медведев: Нейтральный статус Украины станет обязательным условием мира

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для политического урегулирования Украина должна принять нейтральный статус и признать новые российские территории.

    По словам Медведева, для достижения устойчивого мира Украина обязана закрепить нейтральный и неядерный статус, а также отказаться от националистического курса. Кроме того, Киев должен признать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    По его словам, необходимо вернуться к основам, заложенным в декларации о суверенитете 1990-х годов.

    Он подчеркнул важность осуждения практики запрета русского языка и возвращения новых регионов под российскую юрисдикцию.

    Зампред Совбеза добавил, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблемы, однако в случае отказа Киева от переговоров поставленные цели будут достигнуты военным способом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

    Медведев предостерег Армению от превращения в новую Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение властей Армении изменить вектор развития может привести к превращению республики в «новую Украину».

    «Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона указывала, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном отмечал, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.

    В августе МИД оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.

    В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС.

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    3 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

    Эксперт Подольская: Страховые пенсии индексируются дважды в год

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о запланированном на 2027 год повышении страховых, социальных и военных выплат пенсионерам, уточнив, что пока показатели повышения носят предварительный характер.

    «Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

    Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

    В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

    Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

    Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.


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    3 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Медведев: Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны разрушили отношения с Москвой и теперь расплачиваются за это экономическими проблемами.

    По словам Медведева, западные государства отказались от сотрудничества с Москвой и ввели ограничительные меры, что привело к тяжелым последствиям для их собственной экономики, передает РИА «Новости».

    «Да, и я, и мои коллеги пытались выстраивать с ними полноценные нормальные отношения. И в тот период у нас были активные экономические связи. Но они все разрушили. Они в этом виноваты», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Медведев подчеркнул, что теперь западные страны столкнулись с дефицитом важнейших продуктов, высокой инфляцией, а также дорогим газом и бензином, при этом проблемы они создали себе сами.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным.

    В июне заместитель председателя Совета безопасности счел западные санкции открытой войной.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

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    3 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

    «По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», –  сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

    Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

    Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.


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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    3 октября 2026, 07:18 • Новости дня
    FT: Орбана собрались обвинить в причастности к конфискации золота Украины

    FT: Орбана могут обвинить по делу украинских инкассаторов

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое правительство Венгрии преследует экс-премьера Виктора Орбана, и в рамках операции «Очищающий огонь» расследуется его роль в конфискации украинских наличных средств и золота.

    В марте венгерская антитеррористическая полиция остановила транспорт с наличными и золотом украинского «Ощадбанка», направлявшийся из Вены в Киев. Силовики конфисковали ценности на сумму почти 70 млн евро и задержали семерых сотрудников банка на стоянке под Будапештом.

    «Штаб Орбана представил этот инцидент как доказательство того, что Киев якобы тайно переправлял средства оппозиции, – хотя на самом деле это был обычный перевод средств украинским государственным «Ощадбанком» из Вены в Киев, пишет The Financial Times.

    Этот шаг привел к негативным последствиям. Орбан проиграл выборы, а Будапешту пришлось вернуть деньги Киеву и освободить банковских служащих, которые пожаловались на жестокое обращение.

    Расследование в отношении сотрудников банка было прекращено. Теперь этот инцидент может стать поводом для первого уголовного дела против Виктора Орбана в рамках кампании нового правительства Петера Мадьяра «Операция Очищающий огонь».

    «Необходимы дальнейшие допросы. Материалы обвинения ясно показывают, что правительство Орбана было экономической и политической мафией», – заявил Мадьяр.

    Представитель партии «Фидес» опроверг причастность бывшего премьера к изъятию средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан в марте подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов, что вызвало панику на Украине.

    Политик Хаваши завил, что Мадьяр может стать первым осужденным премьером за кражу телефона.

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    3 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом популярной утилиты, заставляя жертв выдавать секретные пароли от банковских счетов, следует из материалов МВД.

    Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.

    Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.

    Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.

    В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей.

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    3 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

    Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия начала обсуждать с Казахстаном то, как обеспечить безопасность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после неоднократных ударов ВСУ по его объектам

    Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

    «Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

    Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

    Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.

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    3 октября 2026, 05:28 • Новости дня
    Мошенники стали красть деньги под видом подарка от мобильных операторов

    Мошенники стали красть деньги под видом подарка

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные аферисты придумали новую схему обмана россиян с помощью фишинговых ссылок, предлагая удвоить баланс мобильного телефона в день рождения, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    «Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотипы компании. Внутри сообщения обещают «подарок» – удвоение суммы на счете», – сообщили там РИА «Новости».

    Для получения бонуса жертве предлагают пополнить счет по специальной ссылке. Переход по ней открывает поддельную страницу оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги уходят на счета мошенников, а баланс телефона остается без изменений.

    Специалисты советуют пополнять счет только через официальные банковские сервисы или приложения операторов. Настоящие компании не предлагают удваивать баланс через внешние ссылки, напомнили эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали дарить цветы ради доверия жертв обмана. Мошенники начали выманивать СМС-коды под видом сотрудников военкоматов. В МВД сообщили о новой схеме мошенников с маскировкой под уведомления Apple.

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    3 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Филолог оценил объем активного словарного запаса современного россиянина

    Филолог Пахомов: В активном запасе россиян несколько тысяч слов

    Tекст: Катерина Туманова

    Филолог Владимир Пахомов оценил пассивный словарный запас россиян в десятки тысяч слов, так как активный лексикон современного россиянина состоит из нескольких тысяч слов.

    Активный словарный запас современного жителя России насчитывает несколько тысяч слов, тогда как пассивный достигает десятков тысяч, передает РИА «Новости».

    «Если в активном запасе может быть несколько тысяч слов, то в пассивном запасе – несколько десятков тысяч слов», – заявил РИА «Новости» научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

    Ученый пояснил, что к активному лексикону относятся единицы языка, применяемые человеком на постоянной основе. Пассивный запас включает слова, которые люди понимают, но не используют в повседневном общении.

    В эту категорию попадают устаревшие и книжные выражения, а также термины, выходящие за рамки обиходной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Грамота.ру» исключили появление слова «ложить» в словарях. Филолог объяснил засилье на маркетплейсах выражения «купить на подарок». Лингвист предрек превращение ошибки «то что» в языковую норму.

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