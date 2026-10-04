Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Индии на День независимости

Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Моди на День независимости

Tекст: Катерина Туманова

«Вы – настоящий герой храбрых народов Индии и Израиля. И вы – герой всего мира», – сказал Нетаньяху Маччару в ходе телефонного разговора.

При этом премьер Израиля не имеет права в одностороннем порядке определять, кто зажжет факел на традиционной церемонии в следующем году, пишет The Times of Israel.

Согласно установленной процедуре, кандидатов выбирает общественный консультативный комитет. Затем претендентов утверждают в рамках министерской процедуры. При последних правительствах Нетаньяху ее возглавляет сторонница партии «Ликуд» Мири Регев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву. NYP сообщила, что члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота. Власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов.