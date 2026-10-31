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    31 октября 2026, 23:31 • Новости дня

    Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

    МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу по всей Франции прошла новая волна протестов, в которой, по оценкам властей, приняли участие 320 тыс. человек, в конце акций произошли столкновения с полицией.

    На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

    В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

    В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

    В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.

    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    30 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число участников масштабной протестной акции против правительства Италии

    В Риме 100 тыс. человек вышли на шествие против правительства Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства, организаторы которого заявили об участии в акции 100 тыс. человек.

    В пятницу массовая манифестация против правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов стартовала от центрального вокзала Термини и дошла до улицы Императорских форумов, передает РИА «Новости».

    «Нас 100 тыс., и борьба не заканчивается сегодня. Мы разобьем палатки у Колизея на три дня, до воскресенья», – заявили организаторы с возглавляющего колонну грузовика. Инициативу с палатками намерен провести участвующий в шествии комитет движения за право на жилье Lotta per la casa.

    К протестному шествию присоединились студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений. Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники выступили против роста стоимости жизни и бюджетной политики правительства, скандируя: «Опустите оружие, поднимите зарплаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники многотысячного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.

    Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре столицы.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о якобы причастности Москвы к протестным акциям в итальянских городах.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    30 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    При антиправительственных протестах в Венеции пострадали семь полицейских

    ANSA: Семь полицейских пострадали при антиправительственных протестах в Венеции

    Tекст: Денис Тельманов

    В материковой части Венеции Местре по меньшей мере семь полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками антиправительственного митинга.

    Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы, ушибы и порезы, когда теснили протестующих, попытавшихся прорваться через оцепление по пути шествия, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    Манифестации проходят одновременно в десятках итальянских городов. В Турине организаторы сообщают о 50 тыс. участников, в Неаполе – 20 тыс., в Милане – 10 тыс.

    К забастовке в Италии присоединились не менее 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства.

    В прошлую субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

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    30 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед молодежными протестами

    DPA: Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед протестами

    Tекст: Денис Тельманов

    В преддверии крупной молодежной демонстрации люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    Владельцы бутиков на берлинской улице Курфюрстендамм защищают витрины и планируют закрыться раньше времени из-за намеченных на субботу массовых протестов инициативы «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Акции пройдут более чем в 20 городах Германии. В Берлине демонстрация начнется у Бранденбургских ворот, в ней готовы принять участие свыше 10 тыс. человек. Среди основных требований заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Организаторы указали на исключительно мирный характер мероприятия и решительно отвергли любое насилие. Немецкая полиция также не ожидает актов мародерства и не фиксирует призывов к беспорядкам. Однако правоохранительные органы видят определенный конфликтный потенциал из-за совпадения протестов с празднованием Хеллоуина. Для обеспечения общественного порядка берлинская полиция задействует более 1,5 тыс. сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    На прошлой неделе эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных протестов молодежи в 21 городе Германии.

    В прошлом месяце в стране стартовало обязательное медицинское освидетельствование юношей для определения годности к военной службе.

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    29 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза в ближайшие три месяца направят из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива для снижения цен, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

    На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.

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    30 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Радикалы перекрыли мусорными баками улицу у Колизея в Риме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Рима участники массовой антиправительственной манифестации заблокировали улицу у Колизея баррикадами из мусорных баков и подожгли их.

    Группа радикально настроенной молодежи отделилась от основного шествия на улице Клаудия. Протестующие перекрыли движение мусорными контейнерами, после чего подожгли их и начали бросать в полицию различные предметы, передает РИА «Новости».

    Часть баков потушили работники коммунальных служб.

    Напомним, в пятницу в Риме в рамках всеобщей забастовки 100 тыс. человек вышли на протестное шествие против политики итальянского правительства. Участники акции закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всеобщую забастовку против милитаризации и роста цен объявил Союз базовых профсоюзов (USB) Италии.

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    29 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских

    МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.

    Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.

    Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.

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    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

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    29 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

    Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа на вопрос, присоединился бы он к проходящим протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет.

    «Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

    В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

    В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.

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    29 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    DPA: Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф, пишет агентство DPA.

    Полиция оценила действия примерно сотни студентов как стихийное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. Активисты заблокировали только главный вход, попасть в здание можно через боковой.

    Накануне протестующие перекрыли доступы к зданиям Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Представитель Университета Алисы Саломон уточнил, что действия учащихся стали знаком солидарности с недавними выступлениями молодежи во Франции.

    Блокировки учебных заведений связаны с подготовкой к масштабным акциям протеста 31 октября. Ранее инициативная группа молодежи призвала сторонников выйти на улицы в более чем 20 городах Германии. Активисты требуют провести реформу образования, принять меры для борьбы с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в странах Европы набрали силу масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативной группой масштабных акций в Германии на 31 октября.

    Ранее десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов для протеста против возвращения обязательного призыва в армию.

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    30 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Суд отменил запрет на демонстрацию профсоюзов в центре Парижа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа отменил запрет полиции на проведение демонстрации профсоюзов в центре города 31 октября.

    Шествие в знак протеста против снижения покупательной способности населения должно пройти по первоначальному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Планируется, что акция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde.

    Ранее префектура парижской полиции запретила этот маршрут, разрешив акцию на восточной окраине столицы между площадями Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, чтобы избежать возможных беспорядков.

    По данным France Presse, префектура оспорит это решение в Административном апелляционном суде Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF.

    Позже в субботу правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    В тот же день сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

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    30 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Полиция применила водомет для разгона протестующих в Риме

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Италии задействовали водомет для разгона участников протестной акции на набережной Тестаччо в Риме.

    После завершения мирной манифестации, организованной профсоюзом и студентами, часть протестующих собралась в районе Трастевере у набережной Тибра, откуда они попытались направиться в сторону центра города, передает РИА «Новости».

    На мосту полиция остановила продвижение демонстрантов, оттеснив их силой. После этого манифестанты попытались использовать другой маршрут и перешли на другую сторону Тибра, где их остановил кордон правоохранителей с водометом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу организаторы масштабного протестного шествия против политики итальянского правительства в Риме заявили об участии в акции 100 тыс. человек. Участники протеста закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

    Союз базовых профсоюзов объявил всеобщую забастовку в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

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    29 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Во Франции возобновили поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса

    Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские власти распорядились продолжить прерванную три года назад эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

    Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

    «Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

    По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

    Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

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    29 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-министр Бешу возглавил предвыборную кампанию бывшего премьера Франции

    Politico: Экс-министр Кристоф Бешу стал главным стратегом Эдуара Филиппа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу стал ключевым политическим стратегом и заместителем руководителя предвыборной кампании экс-премьера страны Эдуара Филиппа.

    Кристоф Бешу выполняет роль главного стратега в команде Эдуара Филиппа, пишет Politico. Отмечается, что он разделяет руководство кампанией с Жилем Буайе и Мари Гевену.

    По данным издания, Бешу выступает одним из немногих соратников, способных открыто говорить с кандидатом. Сам экс-министр подчеркнул, что его главная ценность заключается в присутствии там, где Филиппа нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в 2022 году назначил Бешу министром, рассчитывая отдалить его от бывшего премьера, однако эти попытки не увенчались успехом. В ходе кампании соратники советуют команде Филиппа проявлять больше страсти, чтобы не выглядеть технократами, которые пытаются поучать французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер левых Жан-Люк Меланшон обошел Эдуара Филиппа в опросе избирателей. На прошлой неделе издание Politico отметило влияние массовых беспорядков на расстановку сил в президентской гонке во Франции. В середине месяца сенатор Алексей Пушков допустил попытку отстранить Марин Ле Пен от участия в выборах через суд.

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