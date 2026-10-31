В ночь на Хеллоуин на Земле неожиданно началась магнитная буря

ИКИ РАН: В ночь на Хеллоуин на Земле началась магнитная буря уровня G2

Tекст: Катерина Туманова

«Мягко говоря, неожиданно. Менее часа назад началась, началась планетарная магнитная буря уровня G2. После более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера видимо, просто устала. Ночь на Хеллоуин получается неожиданно жаркой», – сказано в Telegram-канале лаборатории ИКИ РАН.

После более чем суток воздействия плазмы из корональной дыры на Землю над территорией России зафиксировали полярные сияния высшего уровня интенсивности – 10 из 10, добавили специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об отсутствии прогноза магнитной бури в выходные. В пятницу ученые ожидали начала магнитной бури на Земле в ночь на 31 октября. В четверг на планете спрогнозировали магнитную бурю из-за влияния второй корональной дыры.