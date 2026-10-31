Страны ОПЕК+ предварительно договорились сохранить квоты на добычу в декабре

Reuters: Страны ОПЕК+ договорились сохранить квоты на добычу в декабре

Tекст: Катерина Туманова

Такое решение было принято в ходе воскресной встречи семи ключевых участников ОПЕК+, передает Reuters.

В онлайн-встрече приняли участие представители Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана и Омана. Решение принято на фоне увеличения экспорта странами Персидского залива, поставки которых ранее прерывались из-за конфликта с Ираном. При этом большинство участников по-прежнему добывают меньше установленных квот.

В сентябре ОПЕК+ завершила поэтапную отмену сокращения поставок на 1,65 млн баррелей в сутки, первоначально согласованного в 2023 году. Группа также сохраняет дополнительный уровень сокращения добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки, действующий до конца 2026 года для большинства стран-членов.

Ожидается, что ОПЕК+ не будет корректировать политику добычи до следующего года. В четвертом квартале альянсу предстоит завершить оценку производственных мощностей участников для определения базовых уровней на 2027 год, которые сформируют будущие квоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Путин заявил о роли ОПЕК+ в обеспечении стабильного предложения на рынке нефти. В сентябре ключевые страны ОПЕК+ запланировали сохранить действующие квоты на добычу в ноябре.

При этом Международное энергетическое агентство сообщило о существенном отставании стран ОПЕК+ от плановых показателей добычи в августе 2026 года.