«Краснодар» продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

«Краснодар» проиграл «Родине» в матче 13-го тура РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Встреча прошла в подмосковных Химках. Единственный гол в составе «Краснодара» на 64-й минуте забил Кристиан, сообщает РИА «Новости».

У «Родины» отличился Герман Онугха (69-я минута), а на 86-й минуте полузащитник гостей Дуглас Аугусто срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей и с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» набрала 12 очков и поднялась на 12-е место.

В следующем туре, 7 ноября, «Краснодар» на своем поле примет московский ЦСКА, а «Родина» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду футболисты «Краснодара» одержали победу над московским «Динамо» в матче Кубка России.

На прошлой неделе «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче чемпионата России по футболу.