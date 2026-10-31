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    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня

    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    30 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана

    UKMTO: В Персидском заливе у берегов Ирана обстреляли торговое судно

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Персидского залива к югу от иранского острова Лаван неизвестный боеприпас попал в борт коммерческого судна, спровоцировав возгорание.

    Неизвестный снаряд поразил левый борт судна у побережья Ирана, в результате чего на борту вспыхнул пожар, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 км) к югу от острова Лаван, Иран», – говорится в заявлении UKMTO.

    По имеющимся данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у побережья Омана.

    В четверг в Ормузском проливе загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В начале месяца танкер получил повреждения из-за попадания неизвестного снаряда во время выхода из Персидского залива.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами аэропорт Адена и президентский дворец в Йемене

    Хуситы атаковали ракетами аэропорт и президентский дворец в Адене

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене, сообщил представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили.

    Представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили заявил, что хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене. Эти объекты контролирует международно признанное йеменское правительство, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы запустили баллистическую ракету по району Бир-Ахмед неподалеку от Адена.

    На прошлой неделе движение «Ансар Алла» нанесло удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В начале месяца Министерство транспорта Йемена заявило об атаке хуситов на взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

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    31 октября 2026, 03:27 • Новости дня
    Лавров обсудил безопасность с главой МИД Саудовской Аравии на полях СМИД G20

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились на полях СМИД G20

    Лавров обсудил безопасность с главой МИД Саудовской Аравии на полях СМИД G20
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом в американской Атланте.

    Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, сообщает МИД России.

    Встреча состоялась на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 в штате Джорджия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД сообщили о планах Лаврова представить российское видение катализаторов международной напряженности.

    Ранее Лавров сообщал, что Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+. Глава российского МИД также заявил, что Россия дорожит отношениями с арабскими странами Персидского залива.


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    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

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    31 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала причастного к захвату заложников командира ХАМАС

    В Газе ликвидирован причастный к захвату заложников командир ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.

    Удар по району Нусейрат был нанесен в четверг. В результате атаки погиб командир отделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия, который был причастен к удержанию большого числа заложников в начале войны 7 октября 2023 года, включая Ноа Аргамани и Андрея Козлова, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.

    Кроме того, был ликвидирован командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммед Абу Ошайба. Военные подчеркнули, что оба радикальных лидера организовывали атаки против израильских военнослужащих и мирных граждан, стремясь восстановить потенциал организации.

    Перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов и средств воздушного наблюдения. Войска Южного командования остаются в этом районе для продолжения операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командиров военной разведки и инженерных сил ХАМАС.

    До этого военные ЦАХАЛ уничтожили ответственных за перевод средств от Ирана и Турции радикалов. Израиль 19 октября ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы.

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    31 октября 2026, 04:24 • Новости дня
    В Каире построили новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов

    В Каире построен новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что в столице Египта завершилось строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета.

    «Завершено строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского университета. Это три здания общей площадью 45 тыс. кв. м. Он позволит дополнительно принять на обучение до 5 тыс. студентов», – заявил замминистра науки и высшего образования ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Минобрнауки назвало самыми востребованными направлениями в отечественных университетах среди студентов из стран Африки лечебное дело, экономику, международные отношения и менеджмент.

    Летом министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об увеличении числа грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс.

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    31 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Иорданские военные отбили прорыв террористов со стороны Сирии

    ВС Иордании: Пограничники отбили прорыв банды из 14 боевиков со стороны Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения пограничной охраны Иордании отразили попытку прорыва группы из 14 вооруженных террористов, пытавшихся проникнуть в северные районы королевства с территории Сирии.

    Нападавшие пытались пересечь государственную границу под прикрытием интенсивного огня, однако иорданские военные дали противнику жесткий отпор, передает ТАСС.

    «Иорданские пограничники вступили в боестолкновение с террористами и нанесли им потери. Вторжение банды было отражено, уцелевшие боевики отступили на территорию Сирии», – говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в соцсети.

    Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на сирийско-иорданской границе. В конце октября командование вооруженных сил Иордании отчиталось об уничтожении более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» в результате серии авиационных ударов по тренировочным базам на юге Сирии. Официальный представитель правительства королевства подчеркнул, что операция стала ответом на нападение связанных с группировкой экстремистов на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Сирии возобновили движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

    Во вторник официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил об уничтожении более 20 боевиков на юге Сирии.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» после ударов иорданской авиации.

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    31 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Сирия допустила присоединение к Мекканскому пакту

    Глава МИД Сирии аш-Шейбани заявил о планах вступить в Мекканский пакт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сирия рассматривает возможность присоединиться к Мекканскому пакту, в который входят Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

    Дамаск оценивает вероятность вступления в оборонительный альянс Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – Мекканский пакт, отметил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани. Об этом он заявил на международном форуме «Диалог в Манаме», передает ТАСС.

    «Этот вопрос обсуждается, мы оцениваем вероятность присоединения Сирии к Мекканскому пакту», – сказал дипломат.

    Аш-Шейбани подчеркнул, что сейчас ни одна страна в регионе не может рассматривать свою безопасность в изоляции, и Дамаск солидарен с государствами Персидского залива и Иорданией в противостоянии любой агрессии. По его словам, стабильность в Персидском заливе отвечает интересам национальной безопасности Сирии.

    Он также напомнил о тесных связях с Турцией в политической, экономической и военной сферах, указав при этом на развитие военно-технического сотрудничества с другими странами. Сегодня Сирия занимается восстановлением национальной армии и является надежным партнером в региональной безопасности, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчу сообщил о планах присоединения новых участников к Мекканскому оборонному соглашению по аналогии с процедурой вступления в НАТО.

    Летом власти Бангладеш благосклонно восприняли идею вступления в альянс. А Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились считать вооруженное нападение на одну из стран агрессией против всех участников договора.

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    31 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Два рыбака пропали без вести после удара беспилотника у острова Кешм

    Fars: Беспилотник атаковал два катера у острова Кешм в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Два рыбацких катера подверглись атаке беспилотника к югу от иранского острова Кешм, в результате два человека пропали без вести, еще двое ранены.

    Два рыбацких катера жителей юга острова Кешм в Иране подверглись атаке беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По предварительным данным, в результате удара двое рыбаков пропали без вести, еще двое ранены. Инцидент произошел в 25 км к югу от острова. Раненых доставили на остров, поиски пропавших продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-1 над Ормузским проливом.

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    31 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

    Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает принесения официальных извинений от лица государства за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

    «Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

    Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

    При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

    В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

    Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.

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    31 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Генштаб Ирана подготовил новый список целей противника

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана готовят новый список целей и активов противника, используя «более широкую географию», заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи.

    «Вооруженные силы <…> поставили в повестку дня новый банк целей и активов врага в более широкой географии, чем раньше, и познакомят врагов на поле боя с новыми сюрпризами», – заявил Абдоллахи, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По его словам, в случае повторной агрессии США и Израиля вооруженные силы ответят мощно, интенсивно и без географических ограничений. Противник получит ответ, который будет более жестким и эффективным, чем в третьей навязанной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский телеканал Fox News сообщил о начале переброски сил США на Ближний Восток для возобновления ударов по Ирану.

    В среду посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против исламской республики.

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    31 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

    Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании не планируют вводить всеобщий призыв в армию, служба в вооруженных силах страны останется добровольной, сообщил заместитель министра обороны Кэлвин Бейли.

    «На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

    Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

    Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

    Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

    В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.

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    31 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Участники QUAD потребовали защитить свободу судоходства в Ормузском проливе

    МИД Индии: Страны QUAD потребовали защитить судоходство в Красном море

    Tекст: Мария Иванова

    Участники Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) заявили об абсолютной необходимости защиты свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

    Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, выпустили совместное заявление о важности бесперебойных морских маршрутов. Документ опубликовало индийское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

    Стороны признали значимость ключевых морских путей, торгового потока и энергетической безопасности. Они также указали на необходимость обеспечения безопасности экипажей и судов, а также важность отсутствия пошлин.

    Страны «четверки» подтвердили абсолютную необходимость защиты прав и свобод судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В заявлении подчеркивается, что эти действия должны соответствовать нормам международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива.

    В августе Россия и Оман подтвердили единую позицию о необходимости обеспечения свободы международного судоходства в Персидском заливе.

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    31 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Иран согласился за два дня открыть Ормузский пролив в случае соглашения с США

    Иран согласился сократить срок открытия Ормузского пролива до двух дней

    Tекст: Вера Басилая

    Иран на переговорах согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

    «В настоящее время мы достигли [согласия по] предложению, которое сокращает срок реализации до двух дней», – заявил Аракчи.

    По его словам, Иран ставит условием признание нового судоходного маршрута в проливе, определенного совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов. Открытие пролива на иранских условиях подготовит почву для возобновления переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на шестой день в случае выполнения США условий Ирана.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал условием открытия Ормузского пролива принятие властями США семи условий Тегерана.

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