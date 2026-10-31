Полиция Парижа применила силу к подростку при разгоне протестов

Tекст: Мария Иванова

Мальчик пытался поднять с земли картонку с лозунгами, но потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами. После этого четыре правоохранителя окружили подростка и начали силой поднимать его с асфальта, передает РИА «Новости».

Когда подросток встал на ноги, один из полицейских сильно толкнул его, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал. Окружающие возмутились жестоким обращением с ребенком и подошли помочь ему подняться.

Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тыс. человек, из которых 70 тыс. в Париже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

В Париже тысячи человек вышли на очередную крупную демонстрацию с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен.

В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.