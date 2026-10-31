Глава совбеза Ирана заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

Глава совбеза Ирана Резаи заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

Tекст: Мария Иванова

«Их тон поменялся… Я пока не ответил на письмо вице-президента США», – заявил Резаи в эфире государственного телевидения Ирана, передает РИА «Новости».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс по указанию Дональда Трампа направил секретное письмо Резаи. Издание утверждало, что вице-президент пытался прощупать почву для перезапуска мирного диалога и предотвращения новых массированных ударов США по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов.

Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Ранее он заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу через пару месяцев.