В Германии начались задержания участников молодежных протестов

Полиция применила газ и водометы на молодежных протестах в Германии

Tекст: Мария Иванова

Массовые шествия с участием левых и пропалестинских активистов переросли в столкновения с полицией в центре Берлина. Участники многотысячной акции начали забрасывать правоохранителей пустыми бутылками и петардами, в ответ сотрудники применили перцовый газ и приступили к задержаниям, передает РИА «Новости».

Во Франкфурте-на-Майне полиция пустила в ход водомет против участников протестного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Правоохранители по громкоговорителю потребовали от прохожих разойтись и задержали часть демонстрантов, которые использовали пиротехнику, сообщает агентство со ссылкой на портал Hessenschau.

Беспорядки зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов, пишет Bild.

Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах.

Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции в Гамбурге.

В четверг активисты молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.