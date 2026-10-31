Сборная России выиграла командный зачет молодежной олимпиады по географии

Школьники Москвы получили четыре золотые медали на олимпиаде по географии

Tекст: Мария Иванова

Ученики одиннадцатых классов московских школ завоевали четыре золотые награды на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего в копилке сборной России – шесть медалей и первое место в командном зачете. Поздравляю ребят с такими результатами! Новых знаний и побед!» – заявил мэр.

Абсолютным победителем соревнований стал Сергей Дудин. Золотые медали также получили Юлия Зайцева, Михаил Перунов и Бекболат Тулигенов. Всего в российскую сборную вошли шесть человек, четверо из них представляют Москву.

В олимпиаде приняли участие 11 команд из стран БРИКС, а также Сербии, Туниса и Индии. Состязания были организованы по инициативе Министерства просвещения России и Русского географического общества в рамках подготовки к официальной географической олимпиаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В августе ученики из России взяли две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

В июле на Международной химической олимпиаде российские школьники выиграли четыре награды высшей пробы и титул абсолютного чемпиона.