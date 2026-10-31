США отвергли обвинения в помощи Болсонару при побеге из Бразилии

Рубио: США не помогали Болсонару покинуть Бразилию

Tекст: Мария Иванова

«Мы ничему не способствовали», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам министерской встречи «двадцатки», передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, Вашингтону было известно о прибытии Болсонару в США, поскольку у него была действующая виза, а президент Дональд Трамп разрешил ему въезд. При этом Рубио подчеркнул, что американская сторона не участвовала в договоренностях, связанных с отъездом политика.

Флавиу Болсонару, проигравший 25 октября во втором туре президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, пересек границу с Аргентиной и вылетел частным самолетом в США с промежуточной посадкой в Эквадоре. Это произошло после того, как Верховный суд Бразилии обязал его сдать паспорта и запретил покидать страну в рамках дела об отмывании денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Бразилии потребовали от Аргентины объяснений из-за возможной помощи Болсонару при отъезде в США.

Американские СМИ сообщили о тайной поддержке побега политика со стороны администрации Трампа и консервативных правительств Латинской Америки.

В четверг Болсонару заявил о госперевороте в Бразилии и назвал себя легитимным лидером.