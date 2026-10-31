Румыния подняла истребители F-16 из-за воздушных целей у границы с Молдавией

Минобороны: Румыния подняла истребители из-за целей у границы с Молдавией

Tекст: Мария Иванова

Радиолокационные системы зафиксировали воздушную цель, которая перемещалась в 10 км от границы с Молдавией, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынское оборонное ведомство.

«Два истребителя F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции, взлетели с 71-й авиабазы в Кэмпия-Турзий», – заявили в министерстве.

Позже в воздух поднялись еще два F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT с авиабазы в Фетештах, так как в воздушное пространство страны со стороны Молдавии незаконно вошла вторая цель. Воздушную тревогу объявили в шести уездах: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошаны, Бакэу и Сучава.

Ранее Североатлантический альянс усилил мониторинг воздушного пространства над Румынией, а парламент страны принял закон, разрешающий сбивать нарушающие границу беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Румыния подняла два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 Socat из-за обнаружения воздушных целей около границы с Украиной.

В начале месяца власти страны задействовали истребители F-18 из-за воздушной тревоги.

В прошлом месяце министерство обороны сообщило о нарушении воздушного пространства неизвестной целью.